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Тарифы на свет могут вырасти: когда и почему

Тарифы на свет могут вырасти: когда и почему

Для населения осенью могут отменить льготные 100 кВт на свет. Для промышленности электроэнергия подорожает на 20%.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды объясняют, что тогда появятся средства заплатить за “зеленые тарифы”. Последние в Украине стоят дороже всего в Европе, передает tsn.ua.

Так, “зеленая” энергетика занимает 8% рынка. В то же время забирает из него почти четверть всех денег. Киловатт с атомной станции стоит 67 коп. С солнечной панели – 4,25 грн, с ветровой – почти 3,5 грн.

Министерство энергетики предлагает производителям “зеленой” энергии меморандум, в котором говорится о снижении с 1 октября стоимости электроэнергии для солнечных электростанций на 15%, для ветровых – на 7,5%. В то же время пока в эксплуатацию запретили вводить новые комплексы. А инвесторам обещают вовремя платить за свет. Деньги на это планируют взять за счет роста тарифов для населения.

“Сейчас украинцы платят по льготному тарифу – 90 копеек первые 100 киловатт. Дальше – 1,6 гривна. Предлагают льготный тариф убрать”, – говорит нардеп, заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По материалам Газета по-Украински
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