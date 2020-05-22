TikTok в апреле заработал больше всего денег среди всех мобильных приложений в мире

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сервис TikTok и его китайский аналог Douyin в апреле заработали $78 млн на покупках внутри приложения.
Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Sensor Tower, на которую ссылается Forbes.
Это самый высокий результат среди мобильных приложений в мире, и больше, чем в YouTube, Netflix и Tinder.
По сравнению с апрелем прошлого года выручка TikTok и Douyin, разработанных китайской ByteDance Ltd., выросла в 10 раз, отмечает Sensor Tower. Примерно 86,6% выручки принес китайский рынок еще 8,2% – рынок США. В обоих приложениях есть система покупки внутренней валюты, которую можно тратить на поддержку понравившихся авторов. При этом ни TikTok, ни Douyin не вошли в топ-10 Google Play по объему покупок внутри приложения, но заняли первое место среди приложений App Store.
На втором месте в общем рейтинге оказался YouTube, выручка которого составила почти $76 млн. Она выросла на 57% по сравнению с апрелем 2019-го: большая часть выручки от покупок внутри приложения поступила из США (56,4%), на втором месте Япония (11%).
В первую пятерку также вошли Tinder, Disney+ и видеосервис Tencent Video.
Компания ByteDance, которой принадлежат TikTok и Doying, изучает возможности для онлайн-торговли, но на данный момент полагается на рекламу как на главный источник прибыли, пишет Bloomberg. По данным исследовательской компании Emarketer, более 75 млн пользователей соцсетей в США 14 лет и старше сделают хотя бы одну покупку внутри приложения – рост на 17,3% по сравнению с 2019-м.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В «Слуге Народа» рассказали, как можно бороться с дефицитом Пенсионного фонда10 ч. назад - 2503 18
Нардеп разъяснил, как в Украине подорожают свет и вода10 ч. назад - 2574 13
В IKEA объяснили, почему в Украине цены на товары выше, чем в других странах12 ч. назад - 4039 10
Гороховский: monobank отказался работать с банком Тигипко8 ч. назад - 4322 8
Правительство ожидает транш МВФ на следующей неделе14 ч. назад - 626 5
Гороховский: monobank отказался работать с банком Тигипко8 ч. назад - 4322 8
Во сколько обходится семье первый год жизни ребенка (инфографика)8 ч. назад - 4052 4
В IKEA объяснили, почему в Украине цены на товары выше, чем в других странах12 ч. назад - 4039 10
Репутационный срез украинских IT-компаний: лидеры и антилидеры (исследование)11 ч. назад - 3425
Нардеп разъяснил, как в Украине подорожают свет и вода10 ч. назад - 2574 13
Врачи впервые пересадили пораженное коронавирусом легкое6 ч. назад - 128 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 638
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1134
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1254
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1589