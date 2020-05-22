TikTok в апреле заработал больше всего денег среди всех мобильных приложений в мире

Сервис TikTok и его китайский аналог Douyin в апреле заработали $78 млн на покупках внутри приложения.

Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Sensor Tower, на которую ссылается Forbes.

Это самый высокий результат среди мобильных приложений в мире, и больше, чем в YouTube, Netflix и Tinder.

По сравнению с апрелем прошлого года выручка TikTok и Douyin, разработанных китайской ByteDance Ltd., выросла в 10 раз, отмечает Sensor Tower. Примерно 86,6% выручки принес китайский рынок еще 8,2% – рынок США. В обоих приложениях есть система покупки внутренней валюты, которую можно тратить на поддержку понравившихся авторов. При этом ни TikTok, ни Douyin не вошли в топ-10 Google Play по объему покупок внутри приложения, но заняли первое место среди приложений App Store.

На втором месте в общем рейтинге оказался YouTube, выручка которого составила почти $76 млн. Она выросла на 57% по сравнению с апрелем 2019-го: большая часть выручки от покупок внутри приложения поступила из США (56,4%), на втором месте Япония (11%).

В первую пятерку также вошли Tinder, Disney+ и видеосервис Tencent Video.

Компания ByteDance, которой принадлежат TikTok и Doying, изучает возможности для онлайн-торговли, но на данный момент полагается на рекламу как на главный источник прибыли, пишет Bloomberg. По данным исследовательской компании Emarketer, более 75 млн пользователей соцсетей в США 14 лет и старше сделают хотя бы одну покупку внутри приложения – рост на 17,3% по сравнению с 2019-м.