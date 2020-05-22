Нефть дорожает на фоне сокращения поставок и надежд на восстановление спроса

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Цены на нефть выросли во вторник, чему способствовал рост ожиданий рынков по поводу того, что производители будут придерживаться обязательств о сокращении производства нефти, в то время как спрос восстанавливается.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $36,20 за баррель, что на $0,67 (1,89%) выше цены закрытия предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX подорожали на $1,07 (3,22%) – до $34,32 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США. В пятницу цена контрактов уменьшилась на $ 0,67 (2%).
Рынок получил поддержку на фоне комментариев из России, которая сообщила о том, что добыча нефти упала почти до целевого уровня на май и июнь в 8,5 миллиона баррелей в сутки в рамках соглашения о сокращении производства ОПЕК +.
“Определенно есть ощущение, что эти сокращения прошли так хорошо, как можно было ожидать”, – сказал Дэниел Хайнс, старший специалист по стратегии в области сырьевых товаров в Australia and New Zealand Banking Group.
Страны ОПЕК + снова встретятся в начале июня, чтобы обсудить продолжение сокращений для оказания поддержки ценам, которые все еще в минусе примерно на 45% с начала года. Крупные производители в апреле договорились о сокращении объемов производства почти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне.
Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что по итогам прошлой недели количество буровых установок в США достигло рекордно низкого уровня в 318 ед. Это также указывает на грядущее снижение добычи.
По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 36,30 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 35,66 доллара за баррель, что на 13 центов выше уровня закрытия торгов ($35,53).
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