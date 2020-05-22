Нефть дорожает на фоне сокращения поставок и надежд на восстановление спроса

Цены на нефть выросли во вторник, чему способствовал рост ожиданий рынков по поводу того, что производители будут придерживаться обязательств о сокращении производства нефти, в то время как спрос восстанавливается.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $36,20 за баррель, что на $0,67 (1,89%) выше цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX подорожали на $1,07 (3,22%) – до $34,32 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США. В пятницу цена контрактов уменьшилась на $ 0,67 (2%).

Рынок получил поддержку на фоне комментариев из России, которая сообщила о том, что добыча нефти упала почти до целевого уровня на май и июнь в 8,5 миллиона баррелей в сутки в рамках соглашения о сокращении производства ОПЕК +.

“Определенно есть ощущение, что эти сокращения прошли так хорошо, как можно было ожидать”, – сказал Дэниел Хайнс, старший специалист по стратегии в области сырьевых товаров в Australia and New Zealand Banking Group.

Страны ОПЕК + снова встретятся в начале июня, чтобы обсудить продолжение сокращений для оказания поддержки ценам, которые все еще в минусе примерно на 45% с начала года. Крупные производители в апреле договорились о сокращении объемов производства почти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что по итогам прошлой недели количество буровых установок в США достигло рекордно низкого уровня в 318 ед. Это также указывает на грядущее снижение добычи.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена ​​на уровне 36,30 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 35,66 доллара за баррель, что на 13 центов выше уровня закрытия торгов ($35,53).