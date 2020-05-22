Минэкономики отложило принятие решения по акцизам и квотам на сжиженный газ и дизтопливо

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Межведомственная комиссия по международной торговле сняла с повестки дня рассмотрение вопроса о дополнительных акцизах и квотах на сжиженный газ и дизельное топливо.
По словам министерства, решение требует доработки и будет включено в повестку дня следующего заседания комиссии.
Ранее подконтрольные Коломойскому «Укртатнафта» и «Укрнафта» (а также «Укргаздобыча») подали совместное заявление в Министерство экономики – они требуют ввести пошлину на импорт ДТ и СГ из РФ. Компании Коломойского хотят, чтобы ввели импортные пошлины в размере 8,46% в этом году, с последующим увеличением каждый год – до 25,4% с 2024 года.
По мнению президента Нефтегазовой ассоциации Украины Нели Приваловой, введение пошлины на импортируемое дизтопливо приведет к росту цен для потребителей.
«Введение пошлин, по экспертным оценкам, безусловно, приведет к увеличению розничных цен для конечных потребителей. Поскольку пошлины лягут в себестоимость готовых нефтепродуктов, соответственно, будут увеличивать розничную цену для конечных потребителей», – сказала Привалова.
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