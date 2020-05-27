Куда обращаться, если банк нарушил права потребителя (инфографика)

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В Национальном банке объяснили, куда обращаться в случае нарушения прав потребителей.
Для начала необходимо обратиться напрямую в банк, ведь некоторые вопросы или случаи нарушения прав можно легко решить на этом уровне. Если банк не реагирует даже после обжалования, стоит обращаться в Национальный банк.
Обращаться в Национальный банк можно с помощью дистанционных каналов:
Какие обращения НБУ не рассматривает:
Сроки. Ответ на письменное обращение предоставляется не позднее 30 дней.* Если обращение не требует дополнительного изучения и проверки, то ответ предоставляется в течение 15 дней. Общий срок решения вопросов не может превышать 45 дней.
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