Куда обращаться, если банк нарушил права потребителя (инфографика)

В Национальном банке объяснили, куда обращаться в случае нарушения прав потребителей.

Для начала необходимо обратиться напрямую в банк, ведь некоторые вопросы или случаи нарушения прав можно легко решить на этом уровне. Если банк не реагирует даже после обжалования, стоит обращаться в Национальный банк.

Обращаться в Национальный банк можно с помощью дистанционных каналов:

направив обращение на электронную почту nbu@bank.gov.ua, используя специальную форму. В ближайшее время появится возможность подать обращение сразу на веб-сайте НБУ ;

; позвонив по телефону 0 800 505 240 (звонки бесплатные). Если потребитель звонит в нерабочее время или все операторы заняты, есть возможность оставить номер телефона на автоответчик, чтобы специалист Нацбанка мог связаться позже;

отправив письмо вместе с документами по адресу: 01601, Киев, ул. Институтская, 9.

Какие обращения НБУ не рассматривает:

НБУ не рассматривает анонимные обращения без имени автора и указания места его проживания;

не рассматривает анонимные обращения без имени автора и указания места его проживания; вопросы вне компетенции НБУ пересылает в ответственный государственный орган и обязательно уведомляет об этом человека;

пересылает в ответственный государственный орган и обязательно уведомляет об этом человека; если гражданин не указал достаточно информации, обращение возвращается с просьбой уточнить данные;

также не рассматривается повторное обращение по тому же вопросу, если первое обращение было решено.

Сроки. Ответ на письменное обращение предоставляется не позднее 30 дней.* Если обращение не требует дополнительного изучения и проверки, то ответ предоставляется в течение 15 дней. Общий срок решения вопросов не может превышать 45 дней.

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