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В НБУ рассказали, когда кредитные союзы и страховые компании получат госгарантии вкладов

В НБУ рассказали, когда кредитные союзы и страховые компании получат госгарантии вкладов

Ключевым условием предоставления государственных гарантий вкладам кредитных союзов страховых компаний является готовность и желание самих компаний выполнять более жесткие требования для участия в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью FinClub.

“Первый вопрос — это модель самого фонда. Будет ли это в рамках уже существующего Фонда гарантирования вкладов физических лиц или будет создан отдельный фонд? Если это реализовывать в рамках уже существующего Фонда, то сначала необходимо решить вопрос его платежеспособности — у ФГВФЛ есть обязательства перед Министерством финансов, которые нужно урегулировать. А кроме того, уже сейчас стоит вопрос об увеличении суммы гарантированных банковских вкладов”, — заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова.

По ее словам, страховой рынок и рынок кредитной кооперации должны быть готовы как к регулярным отчислениям взносов в ФГВФЛ, так и к вступительному взносу для новых участников.

“При этом чтобы гарантировать страховые накопления, мы должны быть уверены в качестве самих страховых компаний. Ведь что произошло на банковском рынке во время кризиса? Банки, которые имели более качественное корпоративное управление и управление кредитными рисками, заплатили за банки с более низкими стандартами. А кредитным союзам нужна достаточная платежеспособность и запас капитала. Нужно, чтобы они выполняли хотя бы нынешние нормативы”, — отметила первый замглавы НБУ.

В то же время в НБУ не исключают, что членство в Фонде может быть добровольным.

“Мы такую опцию рассматриваем. В любом случае для членства в Фонде будет необходимо регулярно формировать достаточно объемную отчетность, для чего нужны определенные IT-системы, а это немалые инвестиции. Кроме того, это и расходы в виде регулярных отчислений. Мы будем обсуждать с отраслью вопрос о возможности их участия в Фонде. Те участники рынка, которые станут членами Фонда, получат серьезное конкурентное преимущество. Но в любом случае это перспектива не этого, и даже не следующего года”, — подчеркнула Рожкова.

По материалам Финансовый клуб
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