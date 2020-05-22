0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 156 0

Убытки украинских предприятий выросли в 5 раз

Убытки украинских предприятий выросли в 5 раз

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий в Украине за январь-март 2020 года составил 4,9 млрд грн убытка, тогда как за аналогичный период годом ранее они показали 111,1 млрд грн прибыли.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

При этом доля убыточных предприятий за этот период возросла до 40,8%.

“За январь–март 2020 года финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 4,9 млрд грн убытка, тогда как за январь–март 2019 года он составил 111,1 млрд грн прибыли”, – отмечают в статистическом ведомстве.

Читайте также: Какие сферы бизнеса в Украине самые прибыльные для инвесторов

В то же время указано, что их прибыль за этот период составила 199,9 млрд грн, или на 31,1% больше по сравнению с январем–мартом 2019 года, допущено убытков на сумму 204,8 млрд грн, или на 395,1% больше против соответствующего периода годом ранее.

Доля убыточных предприятий за январь–март 2020 года составляла 40,8%, тогда как за январь–март 2019 года – 27,2%. Таким образом, убыточных предприятий за первый квартал стало больше на 13,6%.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.