Убытки украинских предприятий выросли в 5 раз

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий в Украине за январь-март 2020 года составил 4,9 млрд грн убытка, тогда как за аналогичный период годом ранее они показали 111,1 млрд грн прибыли.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

При этом доля убыточных предприятий за этот период возросла до 40,8%.

“За январь–март 2020 года финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 4,9 млрд грн убытка, тогда как за январь–март 2019 года он составил 111,1 млрд грн прибыли”, – отмечают в статистическом ведомстве.

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В то же время указано, что их прибыль за этот период составила 199,9 млрд грн, или на 31,1% больше по сравнению с январем–мартом 2019 года, допущено убытков на сумму 204,8 млрд грн, или на 395,1% больше против соответствующего периода годом ранее.

Доля убыточных предприятий за январь–март 2020 года составляла 40,8%, тогда как за январь–март 2019 года – 27,2%. Таким образом, убыточных предприятий за первый квартал стало больше на 13,6%.