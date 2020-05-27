Ломбардам запретят брать с клиентов больше, чем стоит залоговая вещь

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Считается, что ломбарды посещают в основном люди с низкими доходами, которые несут туда имеющиеся ценности, чтобы раздобыть денег до зарплаты или пенсии. Также поговаривают, что в эти учреждения часто попадают краденые вещи – ведь документы на золото и технику здесь предъявлять не требуется.
Одной из особенностей “кредитов” от ломбардов является их чрезмерная стоимость. По данным НБУ, в 2019 году ломбарды брали с заемщиков в среднем 215% годовых. И это не считая “штрафных санкций”, которые применяются к тем, кто не смог вовремя рассчитаться. Тем не менее популярность ломбардов впечатляет: в 2019 году в ломбардах было заключено 11,77 млн кредитных договоров, по которым украинцы получили 18 млрд грн. При этом примерно в каждом седьмом случае заложенное имущество не вернулось владельцу, а было продано в счет погашения кредита.
Но, пожалуй, самой серьезной проблемой для тех, кто обращается в ломбарды, является не столько дороговизна кредитов, сколько высокие штрафные санкции за несвоевременное его погашение. Если клиент не смог вернуть деньги вовремя, он не только может распрощаться с заложенной ценностью, но еще и лишиться другого имущества. Ведь ломбарды сегодня имеют законное право взыскать с должника другое имущество в счет погашения кредита.
НБУ намерен эту норму упразднить. По новым правилам, ломбарды смогут требовать с заемщика только сумму, не превышающую стоимости заложенной вещи. При этом Нацбанк обещает “усиленный надзор” за соблюдением прав потребителей. А лицензии ломбардам будут выдавать только после оценки их бизнес-планов.
В то же время для ломбардов упростят правила выхода на рынок и привлечения денег для своего бизнеса. А также разрешат предоставлять дополнительные услуги, как и кредитным союзам: обмен валют, платежи, страхование, оценку, ремонт и т. д.
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