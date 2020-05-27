Инженеры показали проект летающего автомобиля-беспилотника (видео)

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Инженеры бразильской авиастроительной корпорации Embraer создали футуристический проект транспорта будущего под названием Pulse, который может быть реализован к 2070 году. По их мнению, через 50 лет универсальное транспортное средство будет использовать беспилотные технологии как на земле, так и в воздухе.
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Концепт сочетает в себе беспилотный самолет с возможностью вертикального взлета и посадки, а также обычный автомобиль. Их объединяет независимая пассажирская капсула без каких-либо элементов управления, которую можно будет использовать как для полетов, так и для передвижения по дорогам.
По мнению бразильских футурологов, путешествие на дальние расстояния пассажиры смогут начать, вызвав автомобиль-беспилотник – универсальную капсулу на колесах. По приезде в аэропорт капсула отделится от колесного шасси и вместе с людьми присоединится к беспилотному самолету. По прилету в место назначения, пассажирское пространство отсоединится от воздушного транспорта и присоединится к беспилотному автомобилю, который произведет перевозку по дорогам.
Вся конструкция, включая механизмы стыковки с воздушным и наземным шасси, будет электрической. Внутри капсулы находятся комфортные диваны и кресла, а также сенсорные мониторы с элементами дополненной реальности, которые позволят пассажирам получить необходимую информацию прямо в дороге.
В январе компания Porsche запатентовала летающий электромобиль с возможностью вертикального взлета и посадки. Согласно документам немецких конструкторов, в движение аэромобиль будут приводить электродвигатели с четырьмя винтами, а в салоне смогут разместиться два пассажира.
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