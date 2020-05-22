Huawei представила новий смартфон - Enjoy Z 5G (фото)

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Huawei анонсировала новый телефон. Huawei Enjoy Z 5G — первый 5G смартфон от производителя, не оснащенный процессором Kirin. Вместо этого компания Huawei выбрала процессор MediaTek Dimensity 800 5G.
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Enjoy Z 5G имеет 6,5-дюймовый дисплей с выемкой в форме капли росы, которая находится в верхней части для фронтальной камеры. Huawei утверждает, что экран с разрешением 2400×1080 и частотой обновления 90 Гц имеет соотношение экрана к телу 91,2%. Частота дискретизации составляет 180 Гц.
Фото: itsider.com.ua
Процессор MediaTek Dimensity 800 представляет собой 7-нм чип с четырьмя ядрами Cortex-A76 с тактовой частотой 2,0 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Графический процессор — NATT MC4. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Enjoy Z 5G также поставляется с EMUI 10.1 на базе Android 10 из коробки.
Фото: itsider.com.ua
Основная камера у смартфона тройная, с 48-мегапиксельным датчиком (f/1.8), 8 Мп широкоугольной камерой (f/2.4) и 2 Мп макрообъектива (f/2.4). Фронталка снимает в разрешении 16 Мп (f/2.0). По словам Huawei, для плавной видеосъемки предусмотрена электронная стабилизация изображения (EIS). Телефон также предложит пользователю 10-кратный цифровой зум, режим ночной сцены, режим макросъемки и режим красоты.
Другие функции телефона включают в себя поддержку Bluetooth 5.1, поддержка двух SIM-карт, двухдиапазонный Wi-Fi, боковой сканер отпечатков пальцев и поддержка OTG.
Фото: itsider.com.ua
Покупатели смогут выбрать один из трех вариантов конфигураций памяти: 6 ГБ+64 ГБ, 6 ГБ+128 ГБ и 8 ГБ+128 ГБ (память можно увеличить при помощи слота для карт NanoMemory (256 ГБ)). Версия с 6/64 ГБ памяти обойдется в $238, 6/128 ГБ – $266, 8/128 ГБ – $308. Старт продаж состоится 1 июня.
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