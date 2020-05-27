Украинцы назвали долю расходов на разные продукты питания

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Продукты питания занимают около половины потребительских расходов украинцев. Среди продуктов наибольшую долю занимают мясо и мясопродукты, а также хлеб.
Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в IV квартале 2019 года Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, было опрошено 8107 хозяйств. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек. Общие денежные расходы одного домохозяйства составляют 9001,45 грн в месяц, из них потребительские денежные расходы – 8162,46 грн, непотребительские расходы – 838,99 грн.
Данные показывают, что в среднем одно домохозяйство тратит на питание 4139,74 грн в месяц.
Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты – 23,9% или 986 грн в месяц.
Существенными являются затраты на хлеб и хлебопродукты – 16,0% или 673 грн.
Далее следуют молоко, сыр и яйца – 13,1% или 540 грн в месяц. За овощи, включая картофель, украинцы платят 7,1% или 296 грн.
На фрукты идет 6,3% или 263 грн. На сахар, джем, мед, сироп, шоколад и кондитерские изделия украинцы тратят 6,1% или 250 грн.
На сало одна семья тратит 1,9% или 80 грн в месяц. На питание вне дома уходило 4,8% или 197 грн.
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