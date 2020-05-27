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Дом или квартира: где предпочитают жить европейцы (инфографика)

Дом или квартира: где предпочитают жить европейцы (инфографика)

Во время пандемии коронавируса социальные меры дистанцирования, введенные по всей Европе, заставили людей оставаться дома – кого в квартире, кого в частном доме.

В связи с этим Евростат поделился интересными данными по поводу того, в каких домах живут европейцы.

В 2018 году 46% населения ЕС жило в квартирах и лишь небольшое количество людей жили в частных домах. Чуть более одной трети (35%) опрошенных проживало в отдельных домах, еще 19% – в двухквартирных или таунхаусах (террасных домах, когда ряд пристроенных домов разделяют боковые стены).

Где больше предпочитают квартиры:

  • Латвия (66%);
  • Испания (65%);
  • Эстония (62%);
  • Греция (61%).

Меньше всего квартиры выбирают в Ирландии (8%) и Нидерландах (20%).

Более двух третей населения проживали в отдельных домах в Хорватии (70%). После нее в топе по количеству населения с отдельными домами – Словения (66%), Венгрия и Румыния (по 65%), Дания (53%), Польша и Словакия (по 50 %).

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Нидерланды (58%) и Ирландия (52%) были единственными государствами-членами ЕС, где более половины населения проживало в двухквартирном доме.


Инфографика: Евростат

По материалам Finance.UA
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