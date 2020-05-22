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В Киеве разоблачили схему продаж "антикоронавирусных биодобавок": ущерб свыше 80 млн гривен (фото)

В Киеве разоблачили схему продаж "антикоронавирусных биодобавок": ущерб свыше 80 млн гривен (фото)

СБУ разоблачила масштабную схему нелегальных продаж “антикоронавирусных биодобавок” через интернет, которые нанесли государству ущерб свыше 80 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную продажу несертифицированных биодобавок через интернет и разветвленную сеть колл-центров. Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок.


Фото: СБУ

Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах проживания фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более 1,1 миллиона долларов США.


Фото: СБУ

Сотрудники Службы совместно с Главным Управлением ГФС в Киеве также установили, что через продажу добавок и другой продукции дельцы уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах. Своими действиями они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму свыше 80 миллионов гривен.

По материалам Finance.UA
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