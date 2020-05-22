В Киеве разоблачили схему продаж "антикоронавирусных биодобавок": ущерб свыше 80 млн гривен (фото)

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СБУ разоблачила масштабную схему нелегальных продаж “антикоронавирусных биодобавок” через интернет, которые нанесли государству ущерб свыше 80 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную продажу несертифицированных биодобавок через интернет и разветвленную сеть колл-центров. Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок.
Фото: СБУ
Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах проживания фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более 1,1 миллиона долларов США.
Фото: СБУ
Сотрудники Службы совместно с Главным Управлением ГФС в Киеве также установили, что через продажу добавок и другой продукции дельцы уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах. Своими действиями они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму свыше 80 миллионов гривен.
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