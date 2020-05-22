ПриватБанк требует пересмотреть дела "А-Банка" и ФК "Динамо Киев": хочет вернуть 400 миллионов

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22 мая ПриватБанк обратился в Окружной административный суд города Киева и Шестой апелляционный административный суд с двумя заявлениями. Это заявления о пересмотре по новым обстоятельствам постановления суда по делам по искам АО «А-Банк» и ООО «ФК «Динамо «Киев», которые принадлежат семье Суркисов. Согласно этим постановлениям, с Приватбанка было взыскано почти 407 млн грн еще в 2018 г.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“Основанием для подачи заявлений стало установление ПриватБанком обстоятельства, что сам господин Игорь Суркис подтвердил свою общую собственность с бывшим акционером Приватбанка Игорем Коломойским в медиагруппе «1+1». Такое подтверждение содержится в иске господина Суркиса, который был подан совладельцем А-Банка в конце прошлого года в суд в Лондоне. Это является одним из оснований для вывода о его связанности с ПриватБанком”, – говорится в сообщении.
Обстоятельство владения и распоряжения долей в телеканале «1+1» опровергалось и опровергается господином Суркисом и связанными с семьей Суркисов компаниями в Украине. Украинские суды удовлетворили иски А-Банка и ФК «Динамо «Киев», среди прочего, на основании вывода об отсутствии у господина Суркиса права собственности на долю в медиагруппе «1+1».
Как отмечается, ПриватБанк считает, что решения по делам А-Банка и ФК “Динамо Киев” должны быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. Также по этим обстоятельствам должна быть подтверждена законность определения господина Игоря Суркиса связанным с ПриватБанком лицом.
Напомним, что 15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение дела по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ относительно определения членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии Приватбанка во время национализации (bail-in).
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