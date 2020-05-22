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"Нафтогаз" в июне снизит цену на газ для промышленности на 20%

"Нафтогаз" в июне снизит цену на газ для промышленности на 20%

НАК “Нафтогаз Украины” в июне 2020 года снизит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 20,7% (на 849,6 грн) по сравнению с ценой текущего месяца – до 3 255,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Согласно сообщению на сайте компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-х “дочек” НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце уменьшится на 19% (на 896,4 грн) – до 3 818,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Справка Finance.ua:

  • “Нафтогаз Украины” объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
  • По словам Андрея Коболева, цены на газ для населения в апреле 2020 года по сравнению с началом года упали на 38%, и ожидается дальнейшее падение цен.
  • Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины достигли 16,4 млрд кубометров, чего достаточно для прохождения зимы 2020/21.
По материалам Finance.UA
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