"Нафтогаз" в июне снизит цену на газ для промышленности на 20%

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НАК “Нафтогаз Украины” в июне 2020 года снизит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 20,7% (на 849,6 грн) по сравнению с ценой текущего месяца – до 3 255,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Согласно сообщению на сайте компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-х “дочек” НАК.
Для других покупателей цена в следующем месяце уменьшится на 19% (на 896,4 грн) – до 3 818,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
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