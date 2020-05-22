Часть производства Apple перенесли из Китая

Компания Apple могла перенести часть производства из Китая, поскольку теперь на некоторых наушниках AirPods Pro указано иное место производства.

Об этом пишет The Verge.

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Так, многие покупатели техники Apple на форумах MacRumors рассказали, что на купленных ими наушниках указано производство Вьетнам. Такие же AirPods Pro купил и один из сотрудников The Verge.

Пока непонятно, какую часть своего производства Apple перенесла во Вьетнам, и планирует ли в дальнейшем делать это. На запрос СМИ в компании не ответили.

Как известно, львиную долю своей продукции Apple собирает на заводах в Китае, но в последнее время компания делает значительные инвестиции, чтобы диверсифицировать свое производство.

Одна из главных причин – пандемия коронавируса и торговая война США и Китая, когда обе страны вводили пошлины на товары друг друга. В феврале компания предупреждала инвесторов об ограничении поставок iPhone, потому что в Китае из-за коронавируса останавливались заводы.