В НБУ сообщили о глубоком спаде в производстве электроэнергии

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Во второй декаде мая увеличились спрос и объемы производства электроэнергии. Впрочем, по сравнению с прошлым годом спад в производстве э/э остается глубоким.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
“Во второй декаде мая увеличился спрос и объемы производства э/э, что свидетельствует об определенном возобновлении экономической активности на фоне ослабления ограничений. По сравнению с прошлым годом спад в производстве э/э остается глубоким – 11.4%”, – отметили в НБУ.
Напомним, спад промышленного производства в апреле 2020 года, на фоне карантина, против аналогичного периода прошлого года ускорился до 16,2%, тогда как против марта этого года промпроизводство сократилось на 12,8%.
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