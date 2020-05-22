В НБУ сообщили о глубоком спаде в производстве электроэнергии

Во второй декаде мая увеличились спрос и объемы производства электроэнергии. Впрочем, по сравнению с прошлым годом спад в производстве э/э остается глубоким.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“Во второй декаде мая увеличился спрос и объемы производства э/э, что свидетельствует об определенном возобновлении экономической активности на фоне ослабления ограничений. По сравнению с прошлым годом спад в производстве э/э остается глубоким – 11.4%”, – отметили в НБУ.

Напомним, спад промышленного производства в апреле 2020 года, на фоне карантина, против аналогичного периода прошлого года ускорился до 16,2%, тогда как против марта этого года промпроизводство сократилось на 12,8%.