Зеленский заявил о «бюрократии» с закупкой медсредств

Президент Владимир Зеленский призвал правительство ускорить закупки защитных средств и медицинского оборудования, указав, что в Украине сегодня с этим «сложная бюрократия».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе совещания главы государства с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов Зеленский поднял вопрос закупки средств индивидуальной защиты и оборудования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и спасения пациентов.

«Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки затягиваются. Нужно искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все скорее. Какая у нас сложная бюрократия, мы знаем. Найдите пути упростить ее», – подчеркнул президент.

По его словам, каждая задержка «может стоить нам жизней»: «В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем».

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине доставили самолетом более 100 тысяч респираторов благодаря помощи одной из национальных компаний. Также налажено сотрудничество со Всемирным банком по закупке всего необходимого, а со следующей недели будут заключать контракты о предстоящих закупках.