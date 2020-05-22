Зеленский заявил о «бюрократии» с закупкой медсредств

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Президент Владимир Зеленский призвал правительство ускорить закупки защитных средств и медицинского оборудования, указав, что в Украине сегодня с этим «сложная бюрократия».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В ходе совещания главы государства с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов Зеленский поднял вопрос закупки средств индивидуальной защиты и оборудования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и спасения пациентов.
«Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки затягиваются. Нужно искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все скорее. Какая у нас сложная бюрократия, мы знаем. Найдите пути упростить ее», – подчеркнул президент.
По его словам, каждая задержка «может стоить нам жизней»: «В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем».
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине доставили самолетом более 100 тысяч респираторов благодаря помощи одной из национальных компаний. Также налажено сотрудничество со Всемирным банком по закупке всего необходимого, а со следующей недели будут заключать контракты о предстоящих закупках.
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