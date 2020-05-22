Одесский стадион «Черноморец» продали с 17-й попытки. Цена упала на миллиард

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Состоялся аукцион по продаже стадиона «Черноморец». Его продали с 17-й попытки за 193 млн грн.
Об этом сообщило одесское издание «Думская» со ссылкой на информацию Фонда гарантирования вкладов физлиц.
Имущественный комплекс приобрела неназванная иностранная компания.
Торги состоялись 22 мая по голландской модели (со снижением цены). Стартовая цена составила 139 млн 895 тыс. грн. Это на 89 млн грн меньше, чем во время предыдущих торгов, которые неудачно прошли 13 мая.
Впервые стадион попытались продать в мае прошлого года за 1 млрд 139 млн грн. Лишь 17-я попытка оказалась удачной.
Кроме футбольной арены, гостиницы, фитнес-центра, паркинга и другой недвижимости покупатель получит оставшиеся от Имэксбанка, обанкротившегося бывшего владельца стадиона, требования по 40 кредитным договорам, в которых арена выступала залоговым имуществом.
С 25 декабря 2014 года стадион «Черноморец» был единственным обеспечением по кредитам, которые выдал 41 компании Имэксбанк. Все эти компании связаны с бывшим нардепом Леонидом Климовым. В НБУ считают, что он сумел вывести из банка 8,3 млрд грн.
Правоохранители взялись за преследование бывших собственников обанкротившихся банков. Олега Бахматюка, экс-владельца «VAB банка», объявили в розыск в конце ноября. А в начале декабря – экс-владельца банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго. Подобными преследованиями рассчитывают добиться возврата денег.
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