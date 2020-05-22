В Швеции запустили первую сеть 5G

В воскресенье телекоммуникационная группа Tele2 активировала первую в Швеции общедоступную сеть мобильной связи пятого поколения (5G).

Об этом сообщает агентство DPA.

Клиенты в Стокгольме должны получить возможность пользоваться 5G уже в воскресенье. В Гетеборге и Мальме это должно стать возможным до 24 июня.

Затем сеть постепенно будет расширяться по всей стране.

Сеть 5G обеспечивает скорость передачи данных свыше 1 гигабит в секунду, что в четыре раза быстрее, чем в современной сети 4G.