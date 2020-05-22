Сегодня в Киеве начали работать все рынки и ярмарки

С 25 мая в Киеве начали работать все рынки и ярмарки, будут сняты ограничения на доступ к спортивным, детским площадкам в парках, скверах и на придомовых территориях.

Готовятся к открытию с 1 июня:

детские сады и школы для 11 классов для проведения ВНО ,

заведения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов,

гостиницы, однако рестораны при них должны быть закрыты, спортивные школы, спорткомплексы, фитнес-залы, но без работы бассейнов, пляжи и зоны отдыха.

Справка Finance.ua:

С 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина. В то же время правительство ослабило общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

Карантин, введенный из-за распространения коронавируса, обошелся Украине в $53,5 млрд. Об этом говорится в результатах исследования Киевской школы экономики.

Антикризисная инструкция от Finance.ua