Сегодня в Киеве начали работать все рынки и ярмарки

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С 25 мая в Киеве начали работать все рынки и ярмарки, будут сняты ограничения на доступ к спортивным, детским площадкам в парках, скверах и на придомовых территориях.
Готовятся к открытию с 1 июня:
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