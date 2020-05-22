Алексей Авраменко: новый закон о финансовом мониторинге. Кому и чего бояться?

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В Украине собираются бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью нового Закона о финансовом мониторинге. Как документ повлияет на клиентов финансовых учреждений и сферу e-commerce в целом.
За первые три месяца 2020 года Национальный банк Украины обнаружил подозрительные финансовые операции на сумму 13,5 млрд гривен. Правоохранители выясняют происхождение денег у клиентов семи банков и двух небанковских учреждений.
На рынке финансовых услуг нужен надежный инструмент привлечения к ответственности за подобные махинации. В новом законе о финмониторинге говорится о риск-ориентированном подходе — максимальном контроле за опасными операциями и своевременной реакции на них.
Знай своего клиента
Наверняка вы слышали о том, что без подтверждения личности нельзя будет осуществить безналичные платежи. Это один из популярных мифов. Закон четко определяет, когда банку или финансовой компании верификация пользователя не нужна:
Для пользователей, чьи регулярные наличные платежи не превышали 5000 гривен, ничего не изменится. На покупки или оплату услуг в интернете этот лимит не распространяется. Мы в EasyPay снизили лимит на операции с 14 999 гривен на 4999 гривен. Те, кто обычно перечислял суммы выше указанного порога, как и ранее могут воспользоваться физическими кассами банков или финансовых сервисов.
По закону, обязательной проверке подлежат:
Новый закон не требует от клиента личного присутствия для его идентификации. Национальный банк разработал инструменты для удаленной проверки данных о пользователей в зависимости от модели и каналов формирования клиентской базы.
К полноценным моделям дистанционной идентификации и верификации относится проверка клиента с помощью BankID, квалифицированной электронной подписи и видеоидентификации. На эти услуги не устанавливаются лимиты.
Упрощенные механизмы идентификации включают:
- верификацию через BankID НБУ;
- с помощью квалифицированной электронной подписи;
- при проведении платежа на отдельный счет банка с личного счета клиента с указанием его фамилии, имени и отчества;
- при считывании клиентом данных с чипа биометрического паспорта или ID-карты с помощью NFC модуля смартфона или соответствующего мобильного приложения банка;
- при верификации данных из бюро кредитных историй с подтверждением клиента через пароль на его финансовый номер телефона.
В упрощенной модели может понадобиться фотофиксация клиента с помощью метода распознавания реальности (liveness detection) и его идентификационного документа.
В отличие от банков, наш финансовый сервис не ведет учет счетов и активов. Как и ранее, мы можем заблокировать подозрительную финансовую операцию.
Пользователям не стоит бояться штрафов. По закону, отвечает не клиент, а субъект первичного финансового мониторинга. Учреждение должно остановить операцию, если в ней нет данных о плательщике и/или получателе денег.
Высокие штрафы и заморозка активов без суда
Закон о финансовом мониторинге значительно увеличил максимальные размеры штрафов:
Государственная служба финмониторинга сможет без суда замораживать подозрительные активы. Для этого ведомству достаточно заподозрить пользователя в связях с терроризмом или отмывании денег.
Оспорить решение о блокировке можно в административном порядке, но потребуется время. Во избежание подобных проблем советую заранее сообщить вашему банку или финансовой компании о нестандартной или рисковой сделке.
Перспективы для e-commerce
В Национальном банке Украины заявили, что участники финансового рынка получат дополнительное время для настройки и тестирования необходимых технических процессов. Необходимо привести технологии в соответствие с принципом Know Your Customer («Знай своего клиента») и внутренней AML-системой (Anti-Money Laundering). Эти решения помогают собирать и обновлять анкеты клиентов, определять среди них подозрительных и выявлять рисковые операции.
Мы в EasyPay считаем, что развитие новых и усовершенствование действующих инструментов удаленной верификации пользователей приведет отечественный рынок к европейским стандартам. Новый закон защищает наши права и интересы, предотвращая отмывание преступных денег, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения.
Банки и финансовые учреждения смогут сократить траты на отчетность о своих клиентах, а процедура раскрытия конечных бенефициарных владельцев станет проще. В то же время усиленный контроль за электронными операциями приведет к росту безналичных платежей среди населения.
Алексей Авраменко, CEO и основатель украинской финтех-компании EasyPay
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