Geely представила электрокар с дальностью хода более 500 км (фото)

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Бренд Geometry, принадлежащий компании Geely, рассекретил свой новый электрический хэтчбек.
Электрокар Geometry C обладает выдающейся аэродинамикой, коэффициент Cd в модели составляет 0,273. Не последнюю роль в этом сыграла заслонка перед радиатором, которая открывается только при необходимости, и утопленные дверные ручки.
Длина электрокара Geometry C составляет 4432 мм, ширина – 1833 мм, а высота – 1560 мм. В оснащении автомобиля находятся матричные фары с 80 светодиодами, задние фонари с центральной секцией, которые также наделены 216 светодиодами, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.
Фото: MMR
Новинка может похвастаться 204-сильным электромотором с крутящим моментом, равным 310 Нм. Он находится на передней оси машины. Клиентам предложат две версии, которые смогут проехать на одной зарядке 400 и 550 км соответственно.
Фото: MMR
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