Дания построит искусственные острова для обслуживания ветровых станций

Дания построит искусственные острова в Северном и Балтийском море для обслуживания ветровых станций.

Центры эксплуатации ВЭС построят в рамках своего нового плана действий в сфере климата.

В Северном море будет создан искусственный остров мощностью 2 ГВт с возможностью увеличения мощности до 10 ГВт в будущем.

Центр в Балтийском море будет базироваться на существующем острове Борнхольм. Этот проект продвигала датская энергетическая компания Orsted. Оба центра и оффшорные ветровые электростанции поблизости намерены построить к 2030 году.

Согласно датскому “энергетическому соглашению”, к 2030 году 100% потребления электроэнергии Дании должно обеспечиваться на основе возобновляемых источников энергии.

По словам министра климата и энергетики Дэна Йоргенсена, стоимость объектов составит примерно 14,7 долларов США. «Большая часть будет финансироваться частными инвесторами без государственных субсидий или с небольшой поддержкой», – отметил он.

Энергетические острова обеспечат более эффективное использование морских ветровых ресурсов далеко от побережья и уменьшат потребность в новых ветровых электростанциях на суше, отмечают в Министерстве финансов.

Проект энергетических островов также рассматривается как средство против коронакризиса. “Нам нужно экологичное и экономически разумное развитие. Мы представляем план, который создаст основу для тысяч зеленых рабочих мест», – отметил министр финансов Дании Николай Ваммен.

В 2019 году ветроэлектростанции Дании произвели 47% электроэнергии.