Дания построит искусственные острова для обслуживания ветровых станций

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Дания построит искусственные острова в Северном и Балтийском море для обслуживания ветровых станций.
Центры эксплуатации ВЭС построят в рамках своего нового плана действий в сфере климата.
В Северном море будет создан искусственный остров мощностью 2 ГВт с возможностью увеличения мощности до 10 ГВт в будущем.
Центр в Балтийском море будет базироваться на существующем острове Борнхольм. Этот проект продвигала датская энергетическая компания Orsted. Оба центра и оффшорные ветровые электростанции поблизости намерены построить к 2030 году.
Согласно датскому “энергетическому соглашению”, к 2030 году 100% потребления электроэнергии Дании должно обеспечиваться на основе возобновляемых источников энергии.
По словам министра климата и энергетики Дэна Йоргенсена, стоимость объектов составит примерно 14,7 долларов США. «Большая часть будет финансироваться частными инвесторами без государственных субсидий или с небольшой поддержкой», – отметил он.
Энергетические острова обеспечат более эффективное использование морских ветровых ресурсов далеко от побережья и уменьшат потребность в новых ветровых электростанциях на суше, отмечают в Министерстве финансов.
Проект энергетических островов также рассматривается как средство против коронакризиса. “Нам нужно экологичное и экономически разумное развитие. Мы представляем план, который создаст основу для тысяч зеленых рабочих мест», – отметил министр финансов Дании Николай Ваммен.
В 2019 году ветроэлектростанции Дании произвели 47% электроэнергии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Количество бедных в Украине резко увеличится - ЮНИСЕФВчера, 19:01 - 1827 9
Представлен аккумулятор, с помощью которого электромобили смогут проезжать до 880 км на одном заряде20 ч. назад - 10133 5
Стало известно, сколько потеряла Украина из-за карантина11 ч. назад - 817 4
Windrose вводит проездной билет на авиарейсыВчера, 18:00 - 1314 4
Volvo начала ограничивать скорость всех своих новых автомобилейВчера, 01:40 - 979 3
Представлен аккумулятор, с помощью которого электромобили смогут проезжать до 880 км на одном заряде20 ч. назад - 10133 5
Какие сферы бизнеса в Украине самые прибыльные для инвесторов (инфографика)14 ч. назад - 8469 2
Что знают украинцы о гарантии возврата банковских вкладов (инфографика)9 ч. назад - 3730
В Корее показали обновленный Kia Picanto (фото)Вчера, 23:00 - 952
Стало известно, сколько потеряла Украина из-за карантина11 ч. назад - 817 4
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 11Позавчера, 12:22 - 376
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 795
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1053
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1408
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 2207 3