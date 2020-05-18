С начала года по "зеленому тарифу" уплачено почти 6 миллиардов гривен

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ГП “Гарантированный покупатель” по состоянию на 22 мая уплатил по “зеленому тарифу” более 5,7 млрд грн. Предприятие полностью рассчиталось только за январь и февраль из-за долгов со стороны “Укрэнерго” (13,3 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
С начала года ГП “Гарантированный покупатель” приобрело у производителей электроэнергии по “зеленому” тарифу около 3470 МВт/ч электроэнергии.
“Укрэнерго” (основной источник средств для выполнения обязательств перед производителями) нарушает порядок оплаты услуг “Гарантированного покупателя” с начала 2020 года. Общий долг НЭК “Укрэнерго” на данный момент составляет 13,3 млрд грн, из которых: 0,4 млрд грн – за январь; 2,6 млрд грн – за февраль; 3,0 млрд грн – за март; 5,9 млрд грн – за апрель; 1,4 млрд грн – за май.
“Зеленый тариф” – причина подорожания на 25% тарифов на электроэнергию, которое в основном коснется средних и малых предприятий, подключенных к сетям облэнерго. Повышение тарифа со стороны облэнерго и “Укрэнерго”, в свою очередь, произошло потому, что у них отобрали льготы.
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