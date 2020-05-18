0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

С начала года по "зеленому тарифу" уплачено почти 6 миллиардов гривен

С начала года по "зеленому тарифу" уплачено почти 6 миллиардов гривен

ГП “Гарантированный покупатель” по состоянию на 22 мая уплатил по “зеленому тарифу” более 5,7 млрд грн. Предприятие полностью рассчиталось только за январь и февраль из-за долгов со стороны “Укрэнерго” (13,3 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

С начала года ГП “Гарантированный покупатель” приобрело у производителей электроэнергии по “зеленому” тарифу около 3470 МВт/ч электроэнергии.

“Укрэнерго” (основной источник средств для выполнения обязательств перед производителями) нарушает порядок оплаты услуг “Гарантированного покупателя” с начала 2020 года. Общий долг НЭК “Укрэнерго” на данный момент составляет 13,3 млрд грн, из которых: 0,4 млрд грн – за январь; 2,6 млрд грн – за февраль; 3,0 млрд грн – за март; 5,9 млрд грн – за апрель; 1,4 млрд грн – за май.

“Зеленый тариф” – причина подорожания на 25% тарифов на электроэнергию, которое в основном коснется средних и малых предприятий, подключенных к сетям облэнерго. Повышение тарифа со стороны облэнерго и “Укрэнерго”, в свою очередь, произошло потому, что у них отобрали льготы.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.