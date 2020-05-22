В Китае разработали бионический глаз, который может видеть в темноте

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Исследователи из Гонконгского университета науки и технологий создали бионический глаз, который может превзойти чувствительность человеческого глаза.
Устройство представляет собой трехмерную искусственную сетчатку, которая получила высокоплотную матрицу светочувствительных нанопроводов.
«В будущем мы сможем использовать это для улучшения протезов зрения и гуманоидной робототехники», — сказал научный сотрудник гонконгского Университета науки и технологий Чжиюн Фань.
Команда, возглавляемая Фанем, выровняла изогнутую мембрану из оксида алюминия с крошечными датчиками из перовскита, светочувствительного материала, который используется в солнечных элементах. Провода, имитирующие зрительную кору головного мозга, передают визуальную информацию, собранную этими датчиками, на компьютер для обработки.
Фото: Nature
Нанопровода настолько чувствительны, что могут превзойти оптический диапазон длин волн человеческого глаза, позволяя ему реагировать на длины волн 800 нанометров, порог между визуальным светом и инфракрасным излучением. Это означает, что он может видеть вещи в темноте, когда человеческий глаз уже не справляется.
«Человек, использующий искусственный глаз, приобретет способность ночного видения», — сказал Чжиюн Фань.
Каждый квадратный сантиметр искусственной сетчатки может вмещать около 460 миллионов наноразмерных сенсоров, заменяя, по оценкам, 10 миллионов клеток в сетчатке человека. Это говорит о том, что он может превзойти визуальную точность человеческого глаза.
«Я думаю, что в течение примерно 10 лет, мы должны увидеть некоторые весьма ощутимые практические применения этих бионических глаз», — сказал Хонгру Джанг, инженер в Университете Висконсин-Мэдисон, который не участвовал в исследовании.
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