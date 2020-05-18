Цукерберг анонсировал переход на удаленку до половины сотрудников Facebook

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
До 50% сотрудников Facebook будут работать удаленно уже через пять-десять лет.
Об этом в интервью изданию The Verge рассказал глава компании Марк Цукерберг.
В самое ближайшее время начнется активный наем сотрудников, готовых работать удаленно.
«Мы будем самой прогрессивной компанией в этом отношении. Но мы должны это делать вдумчиво и ответственно. Тем не менее полагаю вполне возможным, чтобы в ближайшие пять-десять лет — думаю, скорее ближе к дальнему пределу, чем к ближнему, но мы сможем перевести до половины сотрудников на то, чтобы они работали удаленно в постоянном режиме», — заявил он в интервью.
Пока же в компании подтверждают планы по найму 10 тыс. инженерных сотрудников и строительстве трех хабов в Атланте, Далласе и Денвере, где работающие на удаленке сотрудники этих районов могли бы время от времени встречаться. Ранее глава Twitter Джек Дорси заявил, что его сотрудники, если захотят, смогут работать из дома «всегда». Позже он распространил это предложение и на сотрудников Square.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится электронная прописка14 ч. назад - 5421 23
Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%10 ч. назад - 5373 16
"Киевавтодор" потратил на уборку снега больше денег, чем в прошлом году (документ)14 ч. назад - 1945 15
Админсуд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади9 ч. назад - 1040 7
Антимонопольщики пригрозили авиакомпаниям штрафами9 ч. назад - 520 3
В Украине появится электронная прописка14 ч. назад - 5421 23
Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%10 ч. назад - 5373 16
В банках спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие недели8 ч. назад - 4912
Кличко рассказал, в чем заключаются проблемы с недостроями «Укрбуда»7 ч. назад - 2039 2
"Киевавтодор" потратил на уборку снега больше денег, чем в прошлом году (документ)14 ч. назад - 1945 15
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 119 ч. назад - 154
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазиновПозавчера, 11:35 - 576
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 906
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1304
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 2036 3