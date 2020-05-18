Цукерберг анонсировал переход на удаленку до половины сотрудников Facebook

До 50% сотрудников Facebook будут работать удаленно уже через пять-десять лет.

Об этом в интервью изданию The Verge рассказал глава компании Марк Цукерберг.

В самое ближайшее время начнется активный наем сотрудников, готовых работать удаленно.

«Мы будем самой прогрессивной компанией в этом отношении. Но мы должны это делать вдумчиво и ответственно. Тем не менее полагаю вполне возможным, чтобы в ближайшие пять-десять лет — думаю, скорее ближе к дальнему пределу, чем к ближнему, но мы сможем перевести до половины сотрудников на то, чтобы они работали удаленно в постоянном режиме», — заявил он в интервью.

Пока же в компании подтверждают планы по найму 10 тыс. инженерных сотрудников и строительстве трех хабов в Атланте, Далласе и Денвере, где работающие на удаленке сотрудники этих районов могли бы время от времени встречаться. Ранее глава Twitter Джек Дорси заявил, что его сотрудники, если захотят, смогут работать из дома «всегда». Позже он распространил это предложение и на сотрудников Square.