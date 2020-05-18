Диджитализация Кривого Рога - Укргазбанк и VISA запустили бесконтактную оплату в городском транспорте

Укргазбанк и Visa запустили оплату проезда в троллейбусах, трамваях и автобусах Кривого Рога с помощью современного и удобного способа – бесконтактных банковских карт. Об этом сообщили в финучреждении.

Специальные устройства – валидаторы – установленные в почти 300 единицах транспорта. Чтобы оплатить проезд, пассажиру достаточно поднести к валидатора банковскую или транспортную карточку.

Транспортное решение позволяет оплачивать проезд любыми бесконтактными платежными средствами любого банка Украины и мира. Безналичная оплата проезда возможна через стационарные валидаторы, установленные в муниципальном транспорте – троллейбусах, трамваях и автобусах, курсирующих по городу. В будущем также планируется расширение сети бесконтактной оплаты за проезд в маршрутных такси города.

«Современные технологии с каждым днем ​​все глубже проникают в нашу жизнь, а с ними – удобство и комфорт. Сегодня трудно представить сферу, которую обошла технологическая революция. Современный потребитель уже совсем другой – он хорошо разбирается в качественном банкинге, технологиях и чрезвычайно внимателен к деталям. Именно поэтому мы будем использовать эту всеобъемлющую мобильную экосистему со всеми «умными» устройствами, которые делают жизнь Украинской проще, а расчеты – удобнее и безопаснее», – Виталий Буценко, заместитель директора департамента альтернативных каналов Укргазбанка.

Укргазбанк и Visa уже успешно реализовала аналогичный проект в Виннице.

«Внедрение бесконтактной оплаты в транспорте – четкий сигнал готовности местной власти к современным изменениям. Как лидер инновационных платежных решений, Visa помогает городам Украины запустить систему бесконтактной оплаты проезда, преимущества от которой получают и пассажиры, и транспортники. Эта система удобна, прозрачна, позволяет экономить время и деньги и расширяет среду безналичной экономики», – отметила Светлана Чирва, региональный менеджер компании Visa в Украине и Молдове, исполняющая обязанности регионального менеджера в Республике Беларусь.