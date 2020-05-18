Диджитализация Кривого Рога - Укргазбанк и VISA запустили бесконтактную оплату в городском транспорте

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Укргазбанк и Visa запустили оплату проезда в троллейбусах, трамваях и автобусах Кривого Рога с помощью современного и удобного способа – бесконтактных банковских карт. Об этом сообщили в финучреждении.
Специальные устройства – валидаторы – установленные в почти 300 единицах транспорта. Чтобы оплатить проезд, пассажиру достаточно поднести к валидатора банковскую или транспортную карточку.
Транспортное решение позволяет оплачивать проезд любыми бесконтактными платежными средствами любого банка Украины и мира. Безналичная оплата проезда возможна через стационарные валидаторы, установленные в муниципальном транспорте – троллейбусах, трамваях и автобусах, курсирующих по городу. В будущем также планируется расширение сети бесконтактной оплаты за проезд в маршрутных такси города.
«Современные технологии с каждым днем все глубже проникают в нашу жизнь, а с ними – удобство и комфорт. Сегодня трудно представить сферу, которую обошла технологическая революция. Современный потребитель уже совсем другой – он хорошо разбирается в качественном банкинге, технологиях и чрезвычайно внимателен к деталям. Именно поэтому мы будем использовать эту всеобъемлющую мобильную экосистему со всеми «умными» устройствами, которые делают жизнь Украинской проще, а расчеты – удобнее и безопаснее», – Виталий Буценко, заместитель директора департамента альтернативных каналов Укргазбанка.
Укргазбанк и Visa уже успешно реализовала аналогичный проект в Виннице.
«Внедрение бесконтактной оплаты в транспорте – четкий сигнал готовности местной власти к современным изменениям. Как лидер инновационных платежных решений, Visa помогает городам Украины запустить систему бесконтактной оплаты проезда, преимущества от которой получают и пассажиры, и транспортники. Эта система удобна, прозрачна, позволяет экономить время и деньги и расширяет среду безналичной экономики», – отметила Светлана Чирва, региональный менеджер компании Visa в Украине и Молдове, исполняющая обязанности регионального менеджера в Республике Беларусь.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится электронная прописка8 ч. назад - 4364 22
Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%4 ч. назад - 2542 11
"Киевавтодор" потратил на уборку снега больше денег, чем в прошлом году (документ)8 ч. назад - 1302 11
Суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади3 ч. назад - 629 8
Экономических оснований для дефолта Украины нет - министр финансовВчера, 20:45 - 635 6
Удаленная идентификация в банках: как это будет работатьВчера, 20:01 - 7426
В Украине появится электронная прописка8 ч. назад - 4364 22
Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%4 ч. назад - 2542 11
Самые популярные виды банковских счетов среди украинцевВчера, 19:20 - 2342
В банках спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие недели2 ч. назад - 1482
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 113 ч. назад - 93
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазиновПозавчера, 11:35 - 519
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 884
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1286
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1993 3