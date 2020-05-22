В каких отраслях самый большой спрос на аренду офисов (инфографика)

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В первом квартале 2020 года объем нового предложения на рынке офисной недвижимости в Киеве составил 7 500 кв. м (это всего лишь 15% от показателя первого квартала 2019 года).
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Cushman & Wakefield.
За первые три месяца текущего года сдано в аренду 7 900 кв. м офисных помещений (на 80% меньше, чем за аналогичный период 2019 года). Почти треть заключенных договоров аренды – предварительные, то есть помещения еще находятся на стадии строительства. Это свидетельствует о том, что на рынке существует неудовлетворенный спрос.
Какие компании имеют большой спрос на офисы. Драйверами спроса остаются компании, работающие в сфере информационных технологий. Их доля в общем объеме сделок составила 48% в 2019 году и 42% в первом квартале 2020 года.
На втором месте находятся компании, предоставляющие бизнес-услуги. Их доля выросла более, чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом.
Доля арендаторов, занятых в промышленности, к началу 2020 года резко сократилась по сравнению с 2019 годом, что может отражать влияние кризиса на эту сферу деятельности.
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