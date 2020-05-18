Работники офисов могут вновь вернуться на свои рабочие места: каковы правила

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Офисы уже могут возобновлять свою работу, однако необходимо соблюдать противоэпидемические правила.
Министерство здравоохранения разработало список действий, чтобы предупредить распространение коронавируса на рабочих местах.
Так, чтобы работа в помещении была безопасной для здоровья, нужно соблюдать определенные противоэпидемические правила:
Инфографика Министерства здравоохранения
Также работники должны регулярно измерять температуру, использовать маски и регулярно обрабатывать руки.
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