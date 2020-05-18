Работники офисов могут вновь вернуться на свои рабочие места: каковы правила

Офисы уже могут возобновлять свою работу, однако необходимо соблюдать противоэпидемические правила.

Министерство здравоохранения разработало список действий, чтобы предупредить распространение коронавируса на рабочих местах.

Так, чтобы работа в помещении была безопасной для здоровья, нужно соблюдать определенные противоэпидемические правила:

обеспечить офис жидким мылом, антисептиками, бумажным полотенцами;

организовать место на входе для обработки рук;

нанести маркировку, чтобы обозначить 1,5 метра дистанции перед входом в помещение;

обеспечить регулярную влажную уборку и индивидуальный сбор средств индивидуальной защиты;

временно не допускать к работе лиц из группы риска.



Инфографика Министерства здравоохранения

Также работники должны регулярно измерять температуру, использовать маски и регулярно обрабатывать руки.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, одновременно с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мероприятий.

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