Падение прибыли и неопределенность: как кризис повлиял на рынок аренды офисов

Недвижимость стала одним из тех секторов экономики, которые пострадали от пандемии больше всего. Рынок офисной недвижимости, хотя и ощутил снижение спроса, однако находится в лучшей ситуации, чем рынки гостиничной и торговой недвижимости.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Cushman & Wakefield.

Влияние кризиса на офисных арендаторов:

падение прибыли;

сохранение обязательств по оплате арендных платежей;

пересмотр планов по расширению, переезду, выходу на другие рынки, а также перенос сроков или отказ от сделки аренды;

снижение операционных расходов в связи с переходом на удаленную работу.

оптимизация бизнес-процессов (удаленная работа, использование интернет-сервисов для проведения встреч).

Также арендаторы уже начали разрабатывать стратегии возвращения в офис с учетом соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Проблемы арендодателей. Наиболее ощутимые последствия кризиса для арендодателей связаны с тем, что арендаторы пересматривают свои планы развития, в результате чего увеличивается период простоя свободных помещений.

Владельцы офисных зданий оказались в ситуации неопределенности относительно того, будут арендаторы сокращать арендуемые площади, каким новым стандартам должны соответствовать помещения, а также какие поощрительные пакеты необходимы, чтобы выиграть битву за арендатора.

Справка Finance.ua:

Министерство здравоохранения разработало список действий, чтобы предупредить распространение коронавируса на рабочих местах в офисах.

Согласно опросу ain.ua, 62% арендаторов получили скидки на аренду.

После перехода на работу из дома из-за пандемии коронавируса офисные сотрудники начинают в среднем работать на 2 часа дольше, чем на той же работе в офисе.

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