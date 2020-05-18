Падение прибыли и неопределенность: как кризис повлиял на рынок аренды офисов

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Недвижимость стала одним из тех секторов экономики, которые пострадали от пандемии больше всего. Рынок офисной недвижимости, хотя и ощутил снижение спроса, однако находится в лучшей ситуации, чем рынки гостиничной и торговой недвижимости.
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Cushman & Wakefield.
Влияние кризиса на офисных арендаторов:
Также арендаторы уже начали разрабатывать стратегии возвращения в офис с учетом соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Проблемы арендодателей. Наиболее ощутимые последствия кризиса для арендодателей связаны с тем, что арендаторы пересматривают свои планы развития, в результате чего увеличивается период простоя свободных помещений.
Владельцы офисных зданий оказались в ситуации неопределенности относительно того, будут арендаторы сокращать арендуемые площади, каким новым стандартам должны соответствовать помещения, а также какие поощрительные пакеты необходимы, чтобы выиграть битву за арендатора.
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