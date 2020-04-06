62% арендаторов получили скидки — опрос (инфографика)

Пандемия и кризис привели к падению доходов и спроса со стороны арендаторов. Компании перевели своих сотрудников на удаленную работу, а офисы пустуют. Сложилась невыгодная ситуация как для арендодателей, так и для бизнесов. Это вынуждает договариваться о скидках или отсрочках платежей.

Некоторым украинским фирмам вовсе отменили арендную плату. Об этом сообщили 8,5% опрошенных. О скидке в 50% договорились 23,9% бизнесменов. Однако в большинстве случаев арендодатели не пошли навстречу компаниям и не предоставили никаких льгот — это подтвердили 37,5%.



инфографика ain.ua

Опрос показал, что за 1 м² у арендаторов чаще всего просят $10. Такая цена характерна для помещений класса В. Также могут устанавливаться цены от $15 до $20, а в некоторых случаях — достигать $35.

Наиболее востребованные офисы класса В, их выбирают в 50,6% случаев. Самые дорогие помещения категории А также пользуются спросом — свои команды там разместили 28,4% опрошенных. Класс С арендуют 21%.

инфографика ain.ua

Чаще всего под офис для компании выбирают отдельные помещения. На коворкинги приходится 6,8% случаев.

Наибольшей популярностью пользуются пространства до 500 м². В них разместили свои команды 68,8% опрошенных владельцев бизнесов. 17,1% арендуют офисы площадью от 501 до 1500 м².

Опрос прошли и большие компании. В 6,8% случаев площадь офисов составляет от 1500 до 3000 м².