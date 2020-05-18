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НБУ констатирует постепенное возобновление экономической активности после ослабления карантина

НБУ констатирует постепенное возобновление экономической активности после ослабления карантина

Во второй декаде мая увеличились спрос и объемы производства электроэнергии. Это говорит о постепенном возобновлении экономической активности после ослабления карантина.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в FACEBOOK.

“В мире возобновляются позитивные настроения. Страны смягчили карантин и расширили меры по поддержке экономики. Появились новости о предварительных положительных результатах клинических испытаний одной из вакцин от коронавируса. Все это способствует активизации бизнеса и восстановлению здорового аппетита инвесторов. Оживляется и украинский бизнес. Во второй декаде мая увеличились спрос и объемы производства электроэнергии. Это говорит о постепенном возобновлении экономической активности после ослабления карантина”, – говорится в сообщении.

Более оптимистично выглядит и рынок труда. Спрос на рабочую силу возобновляется во всех сферах, не только в секторе услуг. Конечно, количество вакансий не достигло докризисного уровня, но увеличивается.

“Продукты питания за неделю подорожали незначительно. Несколько выросли цены на крупы, говядину и фрукты. В то же время снижались цены на овощи. Также подешевели лекарства, в том числе и из-за сохранения благоприятной ситуации на валютном рынке”, – отмечают в НБУ.

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По материалам Finance.UA
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