Пассажирские перевозки в Украине сократились на 34%

Пассажирские перевозки в Украине в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократились на 34,1%, до 939,3 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Госстата Украины.

Услугами железной дороги воспользовались 28 млн пассажиров (-43,1%), автомобильного транспорта – 394,7 млн (-35,1%), авиационного – 2 млн (-41,2%).

Метрополитен перевез 139,2 млн человек (-41%), троллейбусы – 223,8 млн (-30,5%), а трамваи – 151,6 млн (-26,6%).

Ранее сообщалось, что пассажиропоток в международном аэропорту «Борисполь» в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 36%, до 2,442 млн человек.

Количество пассажиров на регулярных рейсах уменьшилось на 41%, до 1,862 млн человек, а на нерегулярных – на 13%, до 579,9 тыс. человек. Также в этот период в «Борисполе» обслужили 389,9 тыс. трансферных пассажиров – это на 60% меньше, чем годом ранее.