В Калифорнии реализуется масштабный проект батарей как часть энергетического перехода штата

Финская компания Wärtsilä разрабатывает и устанавливает для одного из производителей зеленой энергии в Калифорнии систему накопления мощностью 70 МВт, подключенную непосредственно в электросеть.

Об этом сообщает пресс-служба компании Wärtsilä.

“Проект поможет системному оператору CAISO (California Independent System Operator) в обеспечении надежного электроснабжения и интеграции ВИЭ. А инвестор видит экономическую целесообразность в том, что кроме оптимизации использования ветровой энергии накопители позволят участвовать в рынках вспомогательных услуг, внутрисуточном и на сутки вперед”, – говорится в сообщении.

Проект содержит контейнерное решение GridSolv и усовершенствованное программное обеспечение для управления энергией GEMS компании Wärtsilä. Накопители располагаются непосредственно возле ветровых турбин на действующей ветроэлектростанции в Калифорнии, энергию которых они будут аккумулировать (на фото).

В новом проекте устанавливаются батареи с новой литий-железо-фосфатной технологией. Научные достижения в химии открыли новые возможности и создали лучший на сегодня источник питания для устройств со значительным энергопотреблением.

Использование литий-железо-фосфатной технологии делает аккумуляторы надежными и безопасными. Они имеют высокую химическую стойкость и не подвергаются термическому вытеканию – это означает, что батарея остается холодной при более высоких температурах, не загорится и не взорвется от чрезмерной зарядки. Во-вторых, такие батареи долговечны и выносливы, поскольку удерживают заряд в течение значительного периода времени, чтобы затем обеспечить стабильный ток. В-третьих, батареи достаточно легко поддаются утилизации, и при соблюдении технологии предприятиями, которые этим занимаются, являются абсолютно нетоксичными. В сочетании с другими, обычными мерами безопасности такая система накопления является значительно более надежной.

Технологическая и бизнес-задача этого проекта:

интеграция избыточной энергии, производимой ветровой электростанцией;

максимизация доходности и возврата инвестиций за счет оптимизации потока энергии и участия в рынке вспомогательных услуг;

возможность покупать электроэнергию на рынке, когда она дешевле, и продавать опять на рынок, когда цена растет.

“Выполнение этих задач становится возможным с программным обеспечением GEMS, которое управляет эффективным накоплением и хранением электроэнергии и соединяет площадку с энергорынком Калифорнии”, – отмечают в компании.