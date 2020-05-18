Зеленский призвал Кабмин разработать закон о единоразовом декларировании

Президент Владимир Зеленский призвал Кабинет Министров разработать законопроект о разовом декларировании в трехмесячный срок.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Глава государства обратился к Кабинету Министров с предложением разработать и внести в парламент законопроект об одноразовом декларировании. Эти законодательные изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами, бизнесом и Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики”, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что правительство должно подготовить с привлечением представителей бизнеса, экспертов и народных депутатов предложения по системному совершенствованию и упрощению процедур администрирования налогов и сборов, обеспечению четкости правил налогообложения, унификации и понятности терминологии.

“Соответствующий законопроект должен быть внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины до конца 2020 года”, – говорится в сообщении.

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