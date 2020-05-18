Как выбрать платежную систему для сайта

Создание или оптимизация уже существующего онлайн-магазина ставят перед его владельцем вопрос выбора оптимальной платежной системы, обеспечивающей максимальную конверсию и позволяющей удовлетворить потребности клиентов в полном объеме. Современные сервисы обеспечивают широкий функционал, предоставляя покупателям самостоятельно выбирать подходящий для них способ внесения оплаты за выбранные товары или услуги.

Принцип работы платежных систем

Несмотря на то, что доля электронной коммерции растет от года к году, на начальных этапах немногие знают, как работают платежные системы для сайтов. Важно понимать, что обеспечение комфортных и безопасных условий, позволяющих клиентам быстро и без лишнего беспокойства оплачивать заказ, является одним из ключевых факторов успешности бизнеса – нередко причиной срыва продажи становится отсутствие на цифровой площадке удобного способа совершения транзакции или сомнение в надежности используемого платежного шлюза. Требования к сайтам интернет-магазинов растут постоянно, и важно соответствовать запросам потенциальных покупателей в полной мере.

Современные системы предоставляют возможность организации различных вариантов приема оплат:

Независимая настройка подключения каждого отдельно взятого платежного сервиса;

Комплексное подключение с использованием платежных агрегаторов.

Использование первой методики актуально для ситуаций, в которых значительный товарооборот онлайн-сервиса обуславливает необходимость выплаты агрегаторам комиссионных сборов, суммарно превышающих затраты на самостоятельную разработку и поддержку модулей для поддержки платежных систем. Практика показывает, что в большинстве случаев использование комплексных решений обходится дешевле.

Схема работы представляет собой простой алгоритм:

1. Клиент, зарегистрировавшийся в онлайн-магазине, выбирает из каталога желаемый товар или услугу, которые автоматически добавляются в корзину и формируют заказ, получающий уникальный регистрационный ID.

2. Информация о готовом заказе передается в платежную систему, в то время как сайт переадресует покупателя на страницу выбора сервиса для оплаты.

3. На странице сервиса выводится перечень доступных вариантов для осуществления транзакции. Выбрав оптимальный вариант, клиент указывает реквизиты используемого средства.

4. Система проверяет предоставленные данные, и, в том случае, если не выявлено никаких препятствий, оформляет безопасную транзакцию.

5. Вне зависимости от статуса операции, осуществляется переадресация клиента обратно на страницу онлайн-сервиса – параллельно с отправкой на сервер данных об итогах запроса.

На что обратить внимание

Характеристики, на которые рекомендуется обращать особое внимание при выборе платежных систем для сайта, включают:

1. Перечень стран, поддерживаемых сервисом. Для онлайн-сервисов, ориентированных на международный рынок, важен широкий географический охват, позволяющий вносить платежи клиентам из любых стран мира.

2. Доступные способы оплаты. Чем шире перечень – тем более удобным и практичным будет предлагаемый сервис.

3. Наличие комиссионных сборов. При формировании итоговой цены на товар или услугу стоит учесть комиссию, которую могут взимать банковские организации или платежные агрегаторы.

4. Условия вывода денег с лицевого счета. Для разных стран действуют разные законодательные нормы, определяющие порядок и сроки вывода, которым руководствуются операторы, осуществляющие транзакции электронных денежных средств.

5. Перечень требований к предоставляемой документации. Не все международные платежные системы поддерживают работу с физическими лицами – могут понадобиться документы, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности, либо организация юридического лица.

6. Сложность интеграции. Для большинства сайтов, разработанных с использованием типовой CMS, установка модуля не представляет особой сложности. В противном случае может применяться API-интерфейс или же поддержка специалистов, способных грамотно внедрить дополнительный кусок кода.

Стандартные требования

Современные сервисы, обеспечивающие прием платежей, выдвигают к сайтам ряд требований. Получить доступ к услугам зачастую становится возможным только после того, как будут устранены конкретные недоработки, влияющие на удобство и функционал ресурса. Перед тем, как подать заявку на интернет-эквайринг или установку модуля получения оплат, рекомендуется уточнить нюансы, связанные со следующими моментами:

Обязательное размещение сайта на домене, относящемся ко второму уровню, с платным хостингом и статическим IP;

Наличие на страницах ресурса адекватного контента, а также рабочей системы внутренних ссылок между разделами, оптимизирующей навигацию;

Подробный перечень оказываемых услуг, а также базовых коммерческих условий, касающихся организации доставки и получения оплаты;

Наличие подробных контактных данных, в том числе юридического и реального адреса, а также реквизитов, позволяющих связаться с владельцем сайта;

Указание цен в каталоге в национальной валюте;

Соответствие представленных товаров и услуг законодательным требованиям и нормам;

Наличие страницы, декларирующей политику конфиденциальности компании;

Использование защищенного протокола https;

Отсутствие форм, запрашивающих платежные данные потенциального клиента до того, как он будет переадресован на сервис оплаты;

Наличие на страницах официальных эмблем используемых платежных сервисов.

Критерии выбора

На сегодняшний день существуют несколько видов платежных систем, каждая из которых обладает своими особенностями и преимуществами.

Интернет-эквайринг

Опция, обеспечивающая возможность внесения платежа на сайте с использованием обычной дебетовой или кредитной карты, выданной банком. Транзакция обрабатывается процессинговым центром, в качестве которого выступает либо сам банк, либо оператор-посредник. При этом процедура подразумевает участие в процессе двух банковских организаций – как эмитента, ответственного за выпуск карты, так и эквайера, ответственного за получение платежа.

Плюсы

Высокая степень защищенности операций, достигаемая за счет использования технологий SecureCode и 3D-Secure, актуальных для любой карты стандарта Виза или Мастер Кард.

Минусы

Подобные платежные системы не подходят для сайта физических лиц, поскольку требуют заключения соглашения с банком или процессинговым оператором. При этом размер взимаемой комиссии может оказаться существенным для предприятий малого бизнеса, а продолжительность верификации, необходимой для оформления договора, является достаточно большой. Также нужно учитывать, что все технические нюансы, связанные с интеграцией модуля, выполнять приходится, как правило, самостоятельно.

Операторы электронных денежных средств

Деньги, переведенные в электронный формат, доступны для хранения как в национальной, так и в зарубежной валюте. Переводить средства с кошельков можно и не оформляя банковского счета. Для использования подобной опции в онлайн-магазине достаточно заключить соглашение с исполнительным оператором, после чего установить модуль на страницу ресурса.

Плюсы

Упрощает возможности оплаты, предоставляя право использования действующего кошелька, и не требуя при этом перехода на страницы сторонних ресурсов.

Минусы

При подаче заявки на интеграцию в сайт требуется прохождение длительной платной проверки, в ходе которой уточняется соответствие ресурса стандартам оператора. При этом платежи, полученные в процессе работы, поступают не сразу, а периодически – в соответствии с графиком, указанным в договоре.

Платежные агрегаторы

Комплексное решение, позволяющее использовать сразу несколько форматов оплаты – от терминала до криптовалют. Поступающие средства проходят через счета агрегаторов, которые, удерживая комиссионный сбор в виде заранее согласованной процентной ставки, перенаправляют их владельцу сайта.

Плюсы

Простота и удобство подключения, при минимальных требованиях к предоставляемым личным данным. Наличие большого числа модулей для любой CMS. Возможность получения консолидированной информации по всем входящим средствам и анализа ее при помощи специального приложения.

Минусы

Возможность временной задержки при оформлении законного возврата денежных средств клиентам. В отдельных системах отсутствуют алгоритмы, повышающие степень защиты транзакций, что может стать причиной роста рисков для магазинов элитной продукции, либо имеющих большой товарооборот.

Платежные шлюзы

Под шлюзом подразумевается посреднический сервис, взимающий комиссию за совершение каждой отдельно взятой сделки. При этом стоит отметить, что шлюзы контактируют с денежными средствами напрямую, автоматически переадресовывая их в банки-эквайеры.

Плюсы

Универсальный интерфейс, позволяющий проводить оплату сразу в нескольких банках, а также предлагающий автоматическое переключение между ними в случае неисправности. Использование протоколов шифрования, а также моментальная передача средств обеспечивают безопасность совершаемых транзакций. Компании с крупными оборотами имеют шансы повлиять на размер комиссионного сбора.

Минусы

Длительность оформления на всех его этапах – от подачи документов, до согласования каждого отдельно взятого способа оплаты. Подключить шлюз – задача, требующая значительно больше времени, чем, например, интеграция агрегатора.

Как определить подходящую платежную систему

Системы для сервисов, владельцами которых являются физические лица:

1. Платежный агрегатор «Яндекс.Касса» – сервис от одного из ведущих отечественных разработчиков, позволяющий принимать платежи как в интернете, так и в офлайне.

Способы оплаты: кредитные и дебетовые карты, наличные через Телеграм, кредитные средства, облачная касса-онлайн, мобильные терминалы и многое другое.

Кто может пользоваться: самозанятые физические и юридические лица.

Где можно платить: более 85 стран, включая СНГ, европейские и азиатские государства.

Технические особенности: API-интеграция, модули-CMS, а также опция формирования счета через личный кабинет.

Стоимость: размер комиссии за оплату картами – 2,8%, для бизнеса с оборотом, превышающим 5 млн/месяц предусмотрен дисконт.

2. Платежный агрегатор «Robokassa» – сервис, обеспечивающий возможность использования наиболее востребованных платежных средств.

Способы оплаты: кредитные и дебетовые карты, терминалы, клиенты интернет-банков и электронные деньги, счета мобильных операторов.

Кто может пользоваться: физические лица, ИП, организации.

Где можно платить: европейские страны и страны бывшего СССР.

Технические особенности: за реализацию сервиса отвечает скрипт, интегрируемый в структуру сайта при помощи кода на Perl, РНР или ASP.NET.

Стоимость: размер комиссии устанавливается отдельно, определяется тарифом и используемым методом, и варьируется от 2,5% (банковские карты) до 10% (карты рассрочки). Для физлиц – от 7%.

3. Интернет-эквайринг от «RBK Money» – система, позволяющая настроить оплату на сайте всего за 48 часов.

Способы оплаты: кредитные и дебетовые карты, терминалы, криптовалюты, автоплатежи, клиенты интернет-банков и электронные деньги.

Кто может пользоваться: физические и юридические лица.

Где можно платить: более пятидесяти стран мира.

Технические особенности: интеграция через API, подключение напрямую или через модули, разработанные для CMS – от WordPress и Joomla до Битрикс.

Стоимость для организаций: размер комиссии варьируется от 2,8% до 3,5%, и зависит от оборотов сервиса.

4. Платежный агрегатор «Wellcoinpay» – сервис позволяющий работать с разными сигментами бизнеса.

Способы оплаты: кредитные и дебетовые карты, электронные деньги и криптовалюты.

Технические особенности: реализация интеграции через API и платежные модули.

Комиссии: зависит от типа бизнеса (High risk, medium risk, low risk) –

банковские карты от 3,5%, мобильные платежи и электронные кошельки от 3%.

Кто может пользоваться: физические и юридические лица. Команда Wellcoinpay поможет привести ваш сайт в соответствие с требованиями МПС и настроить процесс верификации клиентов для минимизации возвратных платежей. Подать заявку и проверить соответствие вашего проекта на подключение можно здесь.

Платежные системы для сайта WordPress:

1. Интернет-эквайринг WayForPay – удобный сервис для приема онлайн-платежей со всего мира.

Способы оплаты: кредитные и дебетовые карты, QR, MasterPass, GPay.

Кто может пользоваться: частные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в Украине.

Где можно платить: принимаются международные платежи по банковским картам любых стран-эмитентов.

Технические особенности: реализация через API, модули, разработанные для всех популярных CMS, использование плагина WordPress.

Стоимость: фиксированная комиссия – 2,5%, независимо от метода внесения платежа.

2. Интернет-эквайринг «PayAnyWay» – универсальная система, подходящая для любых видов малого и среднего бизнеса.

Способы оплаты: кредитные и дебетовые карты, салоны связи, электронные деньги, терминалы.

Кто может пользоваться: ИП и юридические лица.

Где можно платить: внутри страны – для согласования международных платежей предусмотрен особый порядок согласования.

Технические особенности: модули CMS, самостоятельное интегрирование, использование плагина WordPress.

Стоимость для организаций: размер комиссии зависит от способа оплаты, и варьируется от 1% (банковские и почтовые переводы, терминалы Элекснет) до 4% (операторы мобильной связи и электронные кошельки).

Международные сервисы:

1. Платежный агрегатор Wellcoinpay – универсальная система, предоставляющая полный комплекс услуг для приема оплаты.

Способы оплаты: кредитные и дебетовые карты, реккурентные, линк и инвойс платежи, МОТО, система «один клик» и многое другое.

Кто может пользоваться: любые виды малого и среднего бизнеса.

Где можно платить: 32 валюты и более 180 стран мира.

Технические особенности: API-интеграция, CMS-модули.

Стоимость: определяется исходя из объемов оборота, метода внесения оплаты, выбранной валюты и других факторов.

2. Электронный кошелек LiqPay – единое платежное решение для любых видов бизнеса.

Способы оплаты: кредитные и дебетовые карты, QR, мессенджеры, счета на электронную почту и т.д.

Кто может пользоваться: действующие клиенты, имеющие активный счет в «Приват Банк».

Где можно платить: принимаются международные платежи по банковским картам любых стран-эмитентов.

Технические особенности: СДК, модули-CMS, программный код.

Стоимость для организаций: фиксированная комиссия – 2,75%.

3.Платежный шлюз Wallet One – универсальная система для приема платежей, подключаемая всего за один день.

Способы оплаты: кредитные и дебетовые карты, смс, мессенджеры и т.д.

Кто может пользоваться: юридические организации.

Где можно платить: принимаются международные платежи по банковским картам любых стран-эмитентов.

Технические особенности: API-интеграция, CMS-модули.

Стоимость: определяется исходя из объемов оборота, метода внесения оплаты, выбранной валюты и других факторов.

Заключение

Современные платежные системы обеспечивают возможность быстрого и удобного совершения оплаты на онлайн-сервисах, позволяя использовать для этого привычные инструменты – от банковских карт до мессенджеров и терминалов. Большинство предлагаемых систем предусматривают наличие готовых модулей CMS, интеграция которых в структуру сайта не представляет особой сложности. При этом средний размер комиссионных сборов, взимаемых сервисами за проведение транзакций, варьируется от 2,5 до 4%.