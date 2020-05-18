Некоторые области использовали лишь 5-10% ассигнований на обновление местных дорог

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С начала года в области в среднем уже использовали на обновление местных дорог 30% ассигнований, но есть регионы, где этот показатель составляет лишь 5-10%.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
“Участники совещания доложили главе государства, что в среднем области использовали на обновление местных дорог 30% доведенных ассигнований с начала года”, – говорится в сообщении.
Представители этих областей объяснили, что чаще всего причиной низкого уровня выборки денег является неготовность проектно-сметной документации на объекты ремонта, запланированные в 2020 году.
Президент призвал ускорить реализацию проектов, на которые государство уже направило деньги. Также он призвал каждую область предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах.
Отмечается, что программы должны содержать четкий график и информацию о количестве средств, необходимых для реализации проектов.
«Мы хотим ежегодно увеличивать количество отремонтированных дорог, чтобы как можно скорее полностью обновить дорожную сеть Украины», – сказал глава государства.
Кроме того, Президент рассказал, что для ремонтов и строительства дорог местного значения областные государственные администрации получат возможность привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевлянам объяснили процедуру установления тарифа на распределение газаВчера, 12:00 - 1972 27
В Украине появится электронная прописка4 ч. назад - 3293 21
В Киеве начальница отделения госбанка обокрала клиентов на более, чем миллион гривенВчера, 12:38 - 2591 8
"Киевавтодор" потратил на уборку снега больше денег, чем в прошлом году (документ)5 ч. назад - 788 6
Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%Около часа назад - 530 3
Удаленная идентификация в банках: как это будет работатьВчера, 20:01 - 5996
Как подписать документ при помощи электронной подписиВчера, 14:01 - 3451 1
В Украине появится электронная прописка4 ч. назад - 3293 21
В Киеве начальница отделения госбанка обокрала клиентов на более, чем миллион гривенВчера, 12:38 - 2591 8
Самые популярные виды банковских счетов среди украинцевВчера, 19:20 - 2193
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1138 мин. назад - 20
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазиновПозавчера, 11:35 - 483
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 865
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1269
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1975 3