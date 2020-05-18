Некоторые области использовали лишь 5-10% ассигнований на обновление местных дорог

С начала года в области в среднем уже использовали на обновление местных дорог 30% ассигнований, но есть регионы, где этот показатель составляет лишь 5-10%.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Участники совещания доложили главе государства, что в среднем области использовали на обновление местных дорог 30% доведенных ассигнований с начала года”, – говорится в сообщении.

Представители этих областей объяснили, что чаще всего причиной низкого уровня выборки денег является неготовность проектно-сметной документации на объекты ремонта, запланированные в 2020 году.

Президент призвал ускорить реализацию проектов, на которые государство уже направило деньги. Также он призвал каждую область предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах.

Отмечается, что программы должны содержать четкий график и информацию о количестве средств, необходимых для реализации проектов.

«Мы хотим ежегодно увеличивать количество отремонтированных дорог, чтобы как можно скорее полностью обновить дорожную сеть Украины», – сказал глава государства.

Кроме того, Президент рассказал, что для ремонтов и строительства дорог местного значения областные государственные администрации получат возможность привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии.