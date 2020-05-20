Швейцарские инженеры создали робота-скульптора (видео)

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Группа инженеров из Швейцарской высшей технической школы Цюриха представила робота, способного вырезать фигуры сложной формы из пенополистирола. Статью с описанием робота планируется представить на конференции SIGGRAPH 2020.
Об этом пишет N+1
Разработка представляет собой терморезак с активно изгибаемой во время резки проволокой, которая нагревается при помощи электричества, что позволяет плавить пенополистирол при соприкосновении с ним. Если в случае с обычными терморезаками конечная форма предмета образована линейчатыми поверхностями, то возможность изгибания проволоки позволяет создавать вогнутые поверхности и упрощает создание выпуклых поверхностей.
Чтобы проволоку можно было изгибать и двигать, швейцарские инженеры поместили ее между двумя манипуляторами робота YuMi. В результате робот может не только поворачивать проволоку, но и менять степень ее натяжения. Управляющий алгоритм робота получает форму конечного предмета и рассчитывает нужные траектории движения манипуляторов. Для каждого среза алгоритм рассчитывает такой набор кривых, чтобы по итогам среза как можно сильнее уменьшить разницу между поверхностью модели предмета и поверхностью среза. На каждом следующем шаге он рассчитывает текущее отклонение от идеальной формы и создает новый набор кривых для его минимизации.
Для демонстрации возможностей робота инженеры создали с его помощью несколько фигур, некоторые из которых невозможно вырезать с помощью обычного терморезака.
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