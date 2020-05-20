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Большинство банковских отделений вернулись к обычному режиму работы

Большинство банковских отделений вернулись к обычному режиму работы

В Украине более 84% банковских отделений и 93% банкоматов начали работать в обычном режиме.

Об этом свидетельствуют данные еженедельного обзора НБУ.

Как сообщается, банки обеспечивают бесперебойную работу отделений, банкоматной сети и систем онлайн платежей. НБУ и банки организовали доставку наличной валюты, спрос на наличную валюту удовлетворен. Также уменьшены комиссии за безналичные операции.

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При этом индекс финансового стресса продолжает снижаться. Объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения с конца апреля находятся практически на неизменном уровне. Гривневые средства населения в течение нескольких недель превышают уровень до начала оттока.


График: НБУ

По материалам Finance.UA
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