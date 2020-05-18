Удаленная идентификация в банках: как это будет работать

Национальный банк утвердил и обнародовал новое Положение о ведении банками финансового мониторинга.

Положение разработано в связи с введением в действие 28 апреля 2020 г. новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, говорится на сайте регулятора.

Когда начнут действовать требования. Национальный банк, как и обещал, предоставил всем банкам достаточно времени для настройки своих процессов и процедур по финмониторингу. Банки смогут это сделать до конца 2020 года. Банки будут применять новые требования:

для новых клиентов – с даты вступления в силу закона (с 28 апреля);

для существующих клиентов – во время плановой проверки их данных.

Вводится дистанционная идентификация. Национальный банк утвердил полноценные и упрощенные модели (при соблюдении лимитов) дистанционной идентификации. Фактически работник банка может с помощью видеосвязи пообщаться с клиентом и проверить у него документы:

для паспортов нового образца (биометрический паспорт или ID-карта) – банк будет дистанционно считывать данные с чипа и проверять соответствие лица. Другой способ – визуальная оценка документа, защитных элементов и логическая проверка данных;

для паспортов старого образца (“книжки”) – банк будет визуально оценивать документ, проверять соответствие лица и проводить дополнительную проверку с помощью: BankID НБУ ; КЭП ; дополнительных документов; сверка данных с информацией из бюро кредитных историй.

Обновленные требования к выявлению конечных бенефициарных собственников. Банки при идентификации и верификации юрлиц должны понимать, кто является конечным бенефициарным собственником предприятия. Отныне банки должны использовать информацию не только из Единого реестра юридических лиц для юрлиц, а для физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, но и из других источников.

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