0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

Удаленная идентификация в банках: как это будет работать

Удаленная идентификация в банках: как это будет работать

Национальный банк утвердил и обнародовал новое Положение о ведении банками финансового мониторинга.

Положение разработано в связи с введением в действие 28 апреля 2020 г. новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, говорится на сайте регулятора.

Когда начнут действовать требования. Национальный банк, как и обещал, предоставил всем банкам достаточно времени для настройки своих процессов и процедур по финмониторингу. Банки смогут это сделать до конца 2020 года. Банки будут применять новые требования:

  • для новых клиентов – с даты вступления в силу закона (с 28 апреля);
  • для существующих клиентов – во время плановой проверки их данных.

Вводится дистанционная идентификация. Национальный банк утвердил полноценные и упрощенные модели (при соблюдении лимитов) дистанционной идентификации. Фактически работник банка может с помощью видеосвязи пообщаться с клиентом и проверить у него документы:

  • для паспортов нового образца (биометрический паспорт или ID-карта) – банк будет дистанционно считывать данные с чипа и проверять соответствие лица. Другой способ – визуальная оценка документа, защитных элементов и логическая проверка данных;
  • для паспортов старого образца (“книжки”) – банк будет визуально оценивать документ, проверять соответствие лица и проводить дополнительную проверку с помощью: BankID НБУ; КЭП; дополнительных документов; сверка данных с информацией из бюро кредитных историй.

Обновленные требования к выявлению конечных бенефициарных собственников. Банки при идентификации и верификации юрлиц должны понимать, кто является конечным бенефициарным собственником предприятия. Отныне банки должны использовать информацию не только из Единого реестра юридических лиц для юрлиц, а для физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, но и из других источников.

Самые интересные и важные новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька – всегда в нашем телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.