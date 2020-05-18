Удаленная идентификация в банках: как это будет работать

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Национальный банк утвердил и обнародовал новое Положение о ведении банками финансового мониторинга.
Положение разработано в связи с введением в действие 28 апреля 2020 г. новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, говорится на сайте регулятора.
Когда начнут действовать требования. Национальный банк, как и обещал, предоставил всем банкам достаточно времени для настройки своих процессов и процедур по финмониторингу. Банки смогут это сделать до конца 2020 года. Банки будут применять новые требования:
Вводится дистанционная идентификация. Национальный банк утвердил полноценные и упрощенные модели (при соблюдении лимитов) дистанционной идентификации. Фактически работник банка может с помощью видеосвязи пообщаться с клиентом и проверить у него документы:
Обновленные требования к выявлению конечных бенефициарных собственников. Банки при идентификации и верификации юрлиц должны понимать, кто является конечным бенефициарным собственником предприятия. Отныне банки должны использовать информацию не только из Единого реестра юридических лиц для юрлиц, а для физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, но и из других источников.
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