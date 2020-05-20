Названы сроки выхода очков дополненной реальности от Apple

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В течение некоторого времени до нас доносились слухи об очках Apple AR. По словам аналитика Минг-Чи Куо, Apple выпустит устройство в 2022 году.
Это связано с предыдущими слухами о Apple Ar Glasses, он также поделился некоторыми подробностями о некоторых новых iPad от Apple. Компания, очевидно, работает над новым 10,8-дюймовым iPad и либо 8,5-дюймовым, либо 9-дюймовым iPad Mini, 10,8-дюймовая модель, по-видимому, появится во второй половине 2020 года, а iPad Mini – в начале 2021 года.
“Мы прогнозируем, что Apple выпустит новые 10,8-дюймовые iPad и 8.5–9-дюймовые iPad мини-модели. GIS будет основным поставщиком сенсорных панелей. Две новые модели iPad будут следовать стратегии продукта iPhone SE, а точками продаж станут доступная цена и использование быстрых чипов.
Мы считаем, что GIS будет основным поставщиком сенсорных панелей для этих двух новых доступных моделей iPad, поскольку компания является крупнейшим поставщиком сенсорных экранов среднего размера благодаря ценовым преимуществам.
Две новые доступные модели iPad будут значительно способствовать увеличению доходов GIS, поскольку на доступные модели приходится 60–70% от общего объема поставок iPad”, – говорится в аналитике.
10,8-дюймовый iPad и 9-дюймовый iPad Mini будут более бюджетными устройствами, такими как iPhone SE.
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