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ПриватБанк связывает со своими экс-акционерами неработающие кредиты на 21 млрд грн

ПриватБанк связывает со своими экс-акционерами неработающие кредиты на 21 млрд грн

ПриватБанк на конец 2019 года в своем кредитном портфеле отдельно выделял “кредиты и дебиторская задолженность по финансовому лизингу, который управляется как отдельный портфель” в объеме 210,6 млрд грн (на конец 2018 года они составляли 212,8 млрд грн).

Как отмечает национализированный банк, соответствующие неработающие кредиты были выданы до 19 декабря 2016 года.

“По мнению руководства, этот портфель имеет общие показатели кредитного риска, независимо от классификации по отрасли экономики и направлению коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов”, – уточняет ПриватБанк.

К концу 2019 года банк признал 207,85 млрд грн резерва под ожидаемые кредитные убытки по этим займам (на конец 2018 года – 209,45 млрд грн).

По информации банка, указанные кредиты классифицируются им как портфель, “связанный с предыдущими акционерами”.

Битва кредиток: monobank vs ПриватБанк 💪

По материалам Finbalance
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