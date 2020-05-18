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Fozzy Group получила 60 миллионов долларов кредита от ЕБРР на открытие новых магазинов

Fozzy Group получила 60 миллионов долларов кредита от ЕБРР на открытие новых магазинов

Европейский банк реконструкции и развития предоставил кредит в 60 млн долларов компании Fozzy Group на расширение розничного направления, открытие новых магазинов и внедрение стандартов “зеленой” розничной торговли.

Об этом сообщает пресс-служба Fozzy Group.

“Потребители в Украине могут рассчитывать на лучшие и более безопасные стандарты шопинга после открытия новых магазинов розничного направления Fozzy Group при поддержке ЕБРР.

Украинские производители пищевой продукции, в том числе малые и средние предприятия, которые поставляют продукты Fozzy Group, также смогут воспользоваться новыми возможностями для бизнеса с открытием новых магазинов группы под популярными брендами “Сильпо” и “Фора”, – говорится в сообщении.

Долгосрочный кредит поможет компании открыть и обновить 41 супермаркет “Сильпо” и 29 магазинов “Фора”.

“Кредит может выбираться не только в долларах, но и в евро или гривне. Возможность выбирать кредитные средства в гривне позволяет ограничить валютные риски”, – добавили в Fozzy Group.

По материалам Економічна Правда
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