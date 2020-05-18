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Задолженности по заработной плате: в Минюсте назвали самые крупные суммы, взысканные с предприятий-должников

Задолженности по заработной плате: в Минюсте назвали самые крупные суммы, взысканные с предприятий-должников

Департамент Государственной исполнительной службы министерства юстиции назвал наибольшие суммы задолженности по заработной плате, взысканные с предприятий в 2020 году.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Министерства юстиции.

«Одним из главных приоритетов работы Министерства юстиции является возврат работникам их законно заработанных средств. С начала года благодаря успешной работе органов Государственной исполнительной службы взыскано 215,8 млн грн. Полностью погашена задолженность перед более 14 тысячами работников. Для повышения эффективности этой работы мы подготовили изменения в Закон «Об исполнительном производстве»», – заявил заместитель Министра юстиции Андрей Гайченко.

ТОП-3 взысканной задолженности:

  • первое место – 17,6 млн грн. – Кировоградская теплоэнергоцентраль (КП «Теплоэнергетик»), в пользу 2280 работников. Исполнительные документы поступили в органы ГИС в феврале 2020 года. Средства взысканы со счетов в течение марта-апреля;

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  • второе место – 16,1 млн грн. – Государственное предприятие «Житомирский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины», в пользу 1322 работников. Задолженность взыскана в январе 2020 года;
  • третье место – 10,1 млн грн. – Государственное предприятие «Тернопольский облавтодор» ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины», в пользу 307 работников. Средства со счетов должника взысканы органами ГИС в марте-апреле 2020 года.

В Минюсте отметили, что намерены периодически обнародовать ТОП предприятий-должников. Это более превентивная мера, ибо риск понести репутационные потери от попадания в ТОП-должников должен сдержать руководителей предприятий от нарушений.


Инфографика Министерства юстиции

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По материалам Finance.UA
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