Задолженности по заработной плате: в Минюсте назвали самые крупные суммы, взысканные с предприятий-должников

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Департамент Государственной исполнительной службы министерства юстиции назвал наибольшие суммы задолженности по заработной плате, взысканные с предприятий в 2020 году.
Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Министерства юстиции.
«Одним из главных приоритетов работы Министерства юстиции является возврат работникам их законно заработанных средств. С начала года благодаря успешной работе органов Государственной исполнительной службы взыскано 215,8 млн грн. Полностью погашена задолженность перед более 14 тысячами работников. Для повышения эффективности этой работы мы подготовили изменения в Закон «Об исполнительном производстве»», – заявил заместитель Министра юстиции Андрей Гайченко.
ТОП-3 взысканной задолженности:
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В Минюсте отметили, что намерены периодически обнародовать ТОП предприятий-должников. Это более превентивная мера, ибо риск понести репутационные потери от попадания в ТОП-должников должен сдержать руководителей предприятий от нарушений.
Инфографика Министерства юстиции
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