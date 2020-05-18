Все, что нужно знать о продвижении в финансовой сфере. Бесплатная онлайн-конференция Finance Digital Day 22 мая

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Банки, страховые компании, неправительственные организации, как продвигать свои услуги компаниям в финансовой сфере, работают ли здесь digital-инструменты, как выделить себя среди конкурентов в одной нише.
Все вопросы о маркетинге и инновациях в сфере цифровых финансов вы сможете задать спикерам на бесплатной онлайн-конференции Finance Digital Day уже завтра — 22 мая 2020.
О своих рабочих кейсах расскажут представители Приватбанк, Monobank, Ощадбанк, SalesDoubler, Google, Альфа-Банк, Raiffeisen bank Aval, ПРАВЭКС БАНК Moneyveo, Mycredit и другие! Специалисты из Google поделятся возможностями Google Ads для финансовых продуктов и услуг в Украине. Как работает лидогенерация в финансовом сегменте, какие инструменты продвижения эффективны, а какие в этой сфере не работают — приготовьтесь провести этот день с максимальной пользой.
Когда и где?
22 мая, начало в 10:00. Конференция проходит онлайн, нужно только зарегистрироваться.
Что вы узнаете?
Любые вопросы вы сможете задавать спикерам в прямом эфире. Если вы маркетолог, маркетинг-директор, руководитель микрофинансовой организации, топ или middle-менеджер цифрового бизнеса банка, занимаетесь продвижением финансовой тематики, — конференция Finance Digital Day именно для вас.
Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, SalesDoubler
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