Кабмин раздаст аграриям 1 миллиард гривен: кому и сколько достанется

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Правительство Украины утвердило процедуру предоставления государственной поддержки для предпринимателей аграрно-промышленного комплекса.
На развитие животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции будет выделен 1 миллиард гривен, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Сколько и куда:
Сколько денег в общем получат аграрии. В 2020 году Кабмин Украины планирует потратить на поддержку сельскохозяйственных предпринимателей 4 миллиарда бюджетных гривен. Главные направления: фермерство, животноводство, садоводство, компенсация стоимости техники и компенсация процентов по кредитам.
Будет ли компенсация за потерянный урожай. Кабмин запланировал денежные выплаты аграриям за потерянный урожай. Если представитель АПК из-за неблагоприятных погодных условий потеряет посевы озимых или яровых зерновых культур, то сможет получить компенсацию в размере 4,5-5 тысяч гривен за гектар.
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