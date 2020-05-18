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Кабмин раздаст аграриям 1 миллиард гривен: кому и сколько достанется

Кабмин раздаст аграриям 1 миллиард гривен: кому и сколько достанется

Правительство Украины утвердило процедуру предоставления государственной поддержки для предпринимателей аграрно-промышленного комплекса.

На развитие животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции будет выделен 1 миллиард гривен, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Сколько и куда:

  • 110 миллионов гривен – на поддержку пчеловодства (при наличии 520 тысяч пчелосемей).
  • 250 миллионов гривен – на частичное возмещение стоимости племенных животных, пчел, спермы и эмбрионов (это стоимость 6400 голов нетелей, 4800 голов свинок, 450 голов овец, 200 000 доз репродуктивного материала, 2500 пчелопакетов, 20 000 пчеломаток и 50 эмбрионов).
  • 267 миллионов гривен – на частичное возмещение стоимости строительства животноводческих объектов (это стоимость 25 животноводческих ферм и комплексов, введенных в действие в декабре прошлого года и в текущем году).
  • 102,6 млн гривен – на погашение бюджетной кредиторской задолженности представителям отрасли животноводства.
  • 106 миллионов гривен – на компенсацию стоимости объектов, профинансированных за счет банковских кредитов (это стоимость животноводческих объектов, строительство и реконструкция которых начата и производится за счет привлеченных кредитных ресурсов в 2018-2019 годах).
  • 266,9 млн гривен – на частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна (30 объектов).

Сколько денег в общем получат аграрии. В 2020 году Кабмин Украины планирует потратить на поддержку сельскохозяйственных предпринимателей 4 миллиарда бюджетных гривен. Главные направления: фермерство, животноводство, садоводство, компенсация стоимости техники и компенсация процентов по кредитам.

Будет ли компенсация за потерянный урожай. Кабмин запланировал денежные выплаты аграриям за потерянный урожай. Если представитель АПК из-за неблагоприятных погодных условий потеряет посевы озимых или яровых зерновых культур, то сможет получить компенсацию в размере 4,5-5 тысяч гривен за гектар.

По материалам Телеканал 24
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