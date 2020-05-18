Правительство уменьшило норму дивидендов для трех крупных госпредприятий

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Кабинет министров внес изменения в постановление о базовом нормативе отчисления части прибыли государственных предприятий, направляемой на выплату дивидендов за 2019 год. Постановление было принято 20 мая.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Согласно постановлению, для АО “Государственный экспортно-импортный банк Украины” (Укрэксимбанк), АО “Государственный ощадный банк Украины” (Ощадбанк) и АО “Украинская зализныця” базовый норматив дивидендов снижен до 30%.
Для АО “Укргидроэнерго” норма оставлена на уровне 30%. В то же время АО “Укрэнерго” вычеркнуто из перечня предприятий с нормой в 30%.
Для всех хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, норма дивидендов 2020 года составляет 50% от прибыли.
Исключением является “ПриватБанк”, для которого норматив составляет 75%, а также “Нафтогаз Украины” – 95%.
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