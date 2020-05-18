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Кличко отреагировал на повышение тарифов на холодную воду

Кличко отреагировал на повышение тарифов на холодную воду

Киевские власти исключают возможность повышения тарифов на холодную воду и водоотвод. Таким образом, столичному водоканалу не позволят поднять цены на 19% с 2021 года.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн пресс-конференции.

«Мы не позволим повышать тарифы на холодную воду и водоотвод. В ситуации, когда Украина и Киев борются с пандемией, когда в стране действуют ограничения, повышать цену на жизненно необходимую услугу – недопустимо. Я в этом убежден», – отметил Виталий Кличко.

Напомним, «Киевводоканал» опубликовал заявление о намерениях повысить тарифы компании на услуги водоснабжения и водоотвода для киевлян еще на 19% – с января 2021 года.

«Мы понимаем, что цена на услуги формируется из объективных расходов. В частности, стоимости электроэнергии, зарплаты персонала и других. Но мы должны учесть и платежеспособность людей, значительно снизившуюся из-за карантинных мер. Поэтому городские власти не позволят повышать тарифы на холодную воду и водоотвод», – подчеркнул мэр столицы.

Мэр также напомнил, что уровень оплаты в городе за потребленную холодную воду – более 90%.

Справка Finance.ua:

  • Для киевлян установлен наименьший тариф на услугу распределения природного газа. Устанавливает тариф регулятор – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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По материалам Finance.UA
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