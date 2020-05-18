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ЦЭС предложил план преодоления убыточности коммунальных предприятий в Украине

ЦЭС предложил план преодоления убыточности коммунальных предприятий в Украине

В 2018 году совокупный убыток коммунальных предприятий составил 9,8 млрд грн, однако местная власть в 2019 году профинансировала КП на 141,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра экономической стратегии (ЦЭС) со ссылкой на данные YouControl.

“Несмотря на свою неэффективность и убыточность, коммунальные предприятия являются наибольшей группой получателей государственной помощи. Причиной убыточности коммунальных предприятий иногда называют негибкое регулирование тарифов на их услуги. Но исследование Центра экономической стратегии (ЦЭС) показало, что в нерегулируемых сферах КП также не способны эффективно выполнять свою работу, а их деятельность может вредить конкуренции”, – говорится в сообщении.

Согласно анализу ЦЭС, средняя рентабельность КП, тарифы на работу которых регулируются, составила -0,09, по сравнению с 0,02 для всех коммунальных предприятий. Таким образом, большие убытки предприятий в регулируемых отраслях объясняются прежде всего большим размером таких предприятий.


Инфографика: YouControl по расчетам ЦЭС

Как в других странах:

  • в Польше и Румынии достаточно распространенной является ситуация, когда несколько населенных пунктов создают единое предприятие, предоставляющее соответствующие коммунальные услуги;
  • в Украине же во многих областях создано почти полсотни КП, часть из которых конкурируют с бизнесом и согласно решениям АМКУ вредят
    конкуренции.

С целью уменьшения коррупционных рисков и влияния КП на конкуренцию Центр экономической стратегии рекомендует местным общинам уменьшать количество КП и их роль в предоставлении услуг населению.

Это можно сделать, привлекая частный бизнес к выполнению функций КП путем проведения публичных закупок, конкурсов, концессий и тому подобное:

  • услуги по охране муниципального имущества могут закупаться через процедуру открытых конкурентных закупок в лицензированных охранных фирмах некоммунальной формы собственности. Коммунальные предприятия не должны дублировать функции Национальной полиции;
  • местные органы власти должны обеспечивать конкурсный отбор компаний по вывозу и сбору мусора и устанавливать справедливые тарифы на эту услугу для предприятий всех форм собственности;
  • все аптечные сети должны иметь равные условия аренды помещений в больницах и возможность участвовать в местных программах компенсации цен на лекарства. Коммунальные аптеки должны работать по единым для всех правилам.
По материалам Finance.UA
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